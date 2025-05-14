〈能源盤後〉美中互降關稅 美通膨趨緩 經濟前景好轉 原油漲逾2%

鉅亨網編譯許家華 2025-05-14 05:44

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受中美暫時下調關稅和通膨報告好於預期的提振，原油期貨價格周二 (13 日) 上漲 1.6 美元 / 桶。

Brent 原油期貨價格上漲 1.67 美元或 2.57%，收每桶 66.63 美元。

美國西德州中質原油（WTI）上漲 1.72 美元或 2.78%，收每桶 63.67 美元。

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在美國和中國同意至少在 90 天內大幅降低進口關稅後，兩大基準原油在上一交易日漲約 4% 或更多，也提振了美股和美元。

Again Capital LLC 合夥人 John Kilduff 認為，在這波美中帶來的漲潮中，原油市場昨日參與度不如其他市場高，所以今天迎頭趕上。此外，今早的數據也為美聯準會 (Fed) 開始採取一些行動提供了空間。

美國勞工部周二公布，截至 4 月的 12 個月內消費者物價指數上漲 2.3%，為四年來最小的年增幅，令摩根大通和巴克萊等華爾街投行調降了對未來幾個月美國經濟衰退的預測。

美通膨數據趨於溫和可能讓 Fed 鬆一口氣。因為擔心貿易戰可能重新引發通膨，Fed 自去年 12 月下調基準利率後就暫停降息行動。

價格期貨集團高級分析師 Phil Flynn 表示：「天所有的數據都看漲。通膨數字和經濟數據非常具有支持作用。」

石油輸出國組織及其盟友 (OPEC+) 計劃在 5 月和 6 月增加石油生產，這被視為可能縮限油價的上漲空間。

自 4 月以來，OPEC 增產幅度已高於先前預期，5 月其石油產量可能增加 41.1 萬桶 / 日。

同時，消息人士透露，在 OPEC + 決定增產後，沙烏地阿拉伯對中國的原油供應量上個月達到一年多來的最高水準，6 月將保持穩定。沙烏地阿拉伯是僅次於俄羅斯的中國第二大原油供應國。

其他方面，跡象普遍顯示對精煉燃料的需求仍然強勁。摩根大通分報告指出：「儘管原油需求前景惡化，但燃料市場發出的積極信號不容忽視。儘管國際原油價格自 1 月 15 日的峰值以來已經下跌 22%，但成品油價格和煉油利潤率都保持穩定。」

他們補充，煉油能力下降（主要發生在美國和歐洲）導致汽油和柴油供應緊張，增加了對進口的依賴，並增加了維護和意外停機期間價格飆升的可能性。

