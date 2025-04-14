晶華湧入會展商務客 4-5月淡季住房率仍達85%

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-04-14 08:20

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連鎖飯店龍頭晶華 (2707-TW) 甫公布第一季合併營收達 18.55 億元，創單季次高紀錄，晶華最新指出，隨著國際商務客來台人數穩定成長，進入第二季後，台北晶華酒店 4-5 月平均住房率仍達 85%，再加上內需市場有母親節聚餐、端午送禮旺季陸續到來，住房和餐飲業績動能續熱無虞。

晶華表示，來台國際商務客穩健增長中，隨著台北國際汽機車零配件展、工具機展、電腦展等國際大型會展、雙北世界壯年運動會等陸續到來，對台北晶華酒店的住房表現有直接助益，4-5 月住房率有 85% 高水準。

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另一方面，晶華集團旗下的台南晶英、晶泉丰旅、捷絲旅，以及重新開幕的太魯閣晶英均積極掌握國旅市場，強化布局獎勵旅遊和親子散客。

此外，母親節消費需求熱，台北晶華將延續 2-3 月與韓國 KITCHEN205 合作草莓蛋糕的銷售佳績，再次推出母親節主題蛋糕。