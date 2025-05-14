多放4+1天假 老闆叫苦？104建議採4大「攻略」因應 減少衝擊

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-05-14 18:39

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立法院三讀通過國定假日「4+1」，104 人力銀行指出四大影響：民生消費產業及早規劃營業及人力因應方案，掌握假期紅利；排班制員工需重新排班，加班費可能增加；重新檢視工作的重要性與急迫性，若工時減少、工作不減，可能損害員工身心健康；原本若有優於勞基法的假勤優勢將相形失色，需與員工溝通福利。

勞動部統計，2024 年台灣每位受僱員工的正常工時及加班工時合計達 2,020 個小時，在 39 個主要國家中，排名全球第 5、亞洲第 2，僅次於墨西哥、新加坡、哥斯大黎加、以及智利。立法院最新三讀，2025 年起，新增 5 天國定假日。104 人力銀行人力資源處協理江錦樺提出以下 4 大影響：

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1：迎接 Q4 假期紅利，企業營銷及人力及早因應

在職場工作者以及求職者越來越重視工作與生活平衡，「連假必出遊、提早排起來」已成工作之餘的療癒良方！因民生消費產業持續缺工，觀光旅遊、餐飲美食、批發零售等民生消費產業迎接新一波假期商機時，應提早納入人力供給，儘可能多元招募兼職、工讀生、新住民、外籍人士、或中高齡等彈性人力，掌握假期商機。

2：排班制員工重新排班，計算加班費

製造業和民生消費產業採排班制，當國定假日增加，而企業希望生產線照常運作或趕訂單出貨，或是店頭門市照常營業、甚至調度更多員工服務假日消費潮，就必須重新排班，並計算加班費或提供補休。以 2025 年 10 月為例，含中秋節、雙十節已有 10 個休假日，新增光復節之後，變成 11 個休假日，雖然排班制員工遇國定假期可和其他日期對調，但仍需休滿休假日天數，如果沒有休滿，就必須額外提供加班費給員工。

有鑑於假期增加對人力調度與薪資計算的影響，企業不妨運用數位人資工具，快速完成排班調整、加班費計算與人力彈性調度等工作，以降低管理負擔，如 HR Max 人資管理系統 (https://tw104.pse.is/7ksdsm) 提供從排班調度到薪資自動計算的相關功能支援。

3：依重要性與急迫性，重新檢視工作效率

當國定假期增加，若員工原有工作量不減，勢必造成員工負擔加重、或企業必須支付額外的加班費。企業交叉分析專案的重要性與急迫性，重新檢視工作效率和專案的先後順序，避免放假「看得到卻休不到」。企業可從三方面著手：1. 工作流程優化，減降不必要的會議或報告，思考部分工作自動化的可能性。2. 專案支援：盤點員工的工作量，提供專案人力支援減降負擔。3. 時間管理：協助員工建立高效的工作節奏與工作項目先後排序能力。

4：優勢假勤吸引力降低，雇主品牌加強溝通