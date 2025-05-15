再釋善意！巴基斯坦送回被俘印度士兵 印度仍持續切斷水源 巴總理：戰或和 看印度
鉅亨網編譯陳韋廷
巴基斯坦周三 (14 日) 正式移交一名在上月印控喀什米爾地區攻擊事件後被俘的印度士兵，此舉被視為緩和兩國關係的最新信號，但雙方仍在言論上進行對抗與升級軍事部署，讓國際社會對南亞地區和平前景充滿擔憂。
這次移交的士兵是在 4 月 23 日印巴衝突中被巴方拘留的。巴基斯坦總理 Shehbaz Sharif 在視察旁遮普省兵營時說，若印度試圖切斷水源或發動攻擊，巴方已做好充分準備應對。
Sharif 說：「我們主張和平對話解決喀什米爾問題，但這並不意味著軟弱。若印度再發動攻勢，巴方將以更強大力量反擊。」
與此同時，印度國內對於士兵獲釋的反應則情緒複雜。儘管主流輿論將此次移交視為積極信號，執政黨人民黨仍在全印度啟動為期 10 天的「愛國勝利宣講活動」，宣稱印度在近期衝突中取得「重大勝利」。這種矛盾心態折射出印度社會對喀什米爾問題的敏感神經，也就是渴望和平，但也難以接受被視為妥協。
值得注意的是，巴基斯坦此次釋放善意延續 2019 年的外交策略。當年印巴空戰導致一名印度飛行員被俘，巴方主動釋放使其成為兩國關係緩和的關鍵轉捩點。此次移交對象從空軍飛行員變成邊境士兵，既維持外交姿態，也避免過度刺激印度國內民族主義情緒。
但軍事層面的對峙並未完全消退。根據印度軍方揭露的數據，衝突期間擊落多架巴基斯坦無人機，其中部分證實為土耳其製造。此舉引發土耳其與亞塞拜然民眾的強烈抗議，而數據也顯示，兩國赴土、阿旅遊預訂量驟降 60%，取消率激增 250%。阿拉伯聯合大公國甚至考慮取消 40 架飆風戰機的採購訂單。
在此背景下，國際社會呼籲雙方克制的聲音持續高漲。聯合國駐南亞代表指出，任何單邊行動都可能破壞區域穩定，各方應嚴格遵守《印度河用水條約》。
美國國務院發言人也表示，正密切關注局勢發展，鼓勵印巴雙方透過對話化解分歧。
巴基斯坦戰略分析師馬哈茂德說，「水源安全已成為新的博弈焦點，這比領土爭端更具引爆性」，並稱隨著夏季用水高峰臨近，圍繞印度河支流的爭奪或將加劇緊張局勢。
當前局勢呈現出微妙平衡，一方面巴基斯坦透過釋放戰俘傳遞和解意願，另一方面，印度透過慶祝「軍事勝利」鞏固國內民意。這種非對稱互動模式，使得任何一方都難以輕易讓步，未來雙方能否突破「衝突 - 緩和 - 再衝突」的循環，取決於政治決斷與民間交流的雙軌推進。
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