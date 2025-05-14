巴基斯坦外長最新表態：印巴長期協商尚未完成 盼理智佔上風

鉅亨網新聞中心 2025-05-14 10:07

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美國《CNN》周一（12 日）刊發對巴基斯坦副總理兼外交部長達爾的採訪，達爾說，印巴長期協商尚未完成，「我方希望理智能佔上風」。

達爾向《CNN》表示，印度在空戰中損失慘重，但巴基斯坦理性和克制地認為，停戰符合各方利益。達爾強調，巴基斯坦相信自身常規武裝力量，從未考慮核武選項。

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上個月一起針對印控克什米爾的致命襲擊造成 26 名遊客喪生。印度指控巴基斯坦與此有關，隨後對巴基斯坦和巴控克什米爾發動空襲，引發印巴兩國軍事衝突。

上周六巴基斯坦和印度達成停火協議。美國總總統周一在講話中稱是美方幫助促成印巴停戰，並稱美方阻止了一場核武衝突。

此外，印度總理莫迪周一向全國發表電視演說，他表示印度只是「暫時停止」對巴基斯坦的軍事行動，並將以自己的方式報復任何襲擊，這是印度發起「朱砂行動」後莫迪首次講話。

據英國《衛報》報導，莫迪說，正在監視巴基斯坦的每一個行動，未來與巴基斯坦的任何衝突，都不會容忍「核子勒索」。

莫迪在講話中提到了未來可能的談判，但他指出：「如果我方與巴基斯坦對話，那只討論打擊恐怖主義…… 討論巴控克什米爾」。他聲稱，將毫不猶豫使用武力來消除巴基斯坦境內恐怖分子營地，並稱這是印巴關係的「新常態」。