〈安聯人壽展望〉今年將推小額終老保險 智能核保系統Q2上線

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-03-08 09:52

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安聯人壽投資型保險總保費蟬聯外資壽險第一名，2025 年適逢成立 30 周年，安聯人壽營運長陳俊宏表示，今年將推出小額終老保險，提供弱勢民眾基本保障需求，同時秉持「以客為尊」的服務理念，領先業界推出「智能核保系統」，落實公平待客理念，新服務預計第二季上線；此外，「生物辨識行動投保」試辦業務上周也取得保險局同意，可正式落地開辦。

陳俊宏表示，安聯人壽不僅將公平待客理念具體融入商品與服務的生命週期，更主動預測客戶體驗中不同階段的需求，用傾聽與關懷來解決痛點，優化客戶體驗。今年將升級安聯數位生態系統 2.0，全新推出「智能核保系統」，為台灣保險業第一家，如同直接把核保員與醫生拉到客戶前面，提供客製化醫療評估，預計第二季就會正式上線。

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陳俊宏說明，該系統不僅提升核保流程的效率、便利性和透明度，還在醫療報告評估方面節省了超過一半的時間。最重要的是，系統設計以公平和客戶利益為核心，為客戶打造更優質和無縫的投保體驗。

此外，安聯人壽去年向金管會保險局申請試辦生物辨識行動投保，陳俊宏指出，即便科技進步，但保戶在購買保單時，可能需要簽上數十個簽名，這並不是很友善的客戶體驗，也會拖累整個核保流程，此項新服務只要刷臉、拍身分證、簽第一次名即可，且全程無須紙本，上周已經獲得保險局同意，可正式開辦，這也是業界首創。

傳承安聯集團 135 年企業文化，安聯人壽透過「以客戶為中心」的核心理念，提供客戶有溫度的貼心服務。安聯人壽不僅首創 24 小時全年無休、即時反映客戶真實心聲的「顧客心聲」指標，以高達 4.9 顆星的綜合滿意度 (滿分為 5 顆星)，領先業界，並於 NPS 淨推薦分數調查中，連續多年維持市場最佳忠誠品牌 (Loyalty Leader) 之領導地位。

此外，根據評議中心數據顯示，安聯人壽 2024 年申訴表現更優於 2023 年，申訴率下降萬分之 16，亦體現了安聯兼顧永續和誠信的經營理念。

安聯人壽穩居國內業務員部隊最龐大的外商壽險公司

安聯人壽除了業績表現亮眼，在業務版圖的拓展上也取得了顯著成果；趁著農曆年後湧現的離職潮，搶攻一波增員計畫。安聯人壽業務長劉育群指出，去年安聯的業務團隊每月平均都有穩定的成長，業務員登錄人數增加了 180 人，不僅成為去年以來業界人力增長最快速的壽險公司前五名，更穩居國內業務員部隊最龐大的外商壽險公司。

劉育群說明，安聯人壽目前約有 5400 名業務員，每年新進約 1400 人，整體脫落率約 3 成，但仍保持淨成長，因此，希望今年底仍可成長至 5500-5600 位。

展望今年，安聯人壽將持續推出兼具紮實訓練及優渥獎勵制度的「百萬領袖創業計畫」(High Achiever Agent, HAA)，提供專屬 36 個月國際培訓課程、百萬成處創業基金與 24 個月專案津貼，為新夥伴規劃一套從「新人」到「主管」的完整訓練。

在積極培育新人的同時也持續擴大組織規模，以「39+ 企業家俱樂部」(Entrepreneur Club) 輔導每位處經理建構專屬線上影音平台，以各自單位文化與特色延伸發展頻道內容，引領團隊創造新的數位新氣象，自 2019 年成立以來，通訊處已新增至 51 處，處經理平均年齡也從 50 歲年輕化至 40 歲。