美4月新增非農就業數遠超預期全職崗位卻連兩季萎縮 專家：衰退倒數計時中

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-05-13 08:40

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美國今年 4 月新增非農職缺 23.6 萬個，遠超過市場預期的 18 萬，失業率維持在 3.8% 低點，但數據看似強勁，卻隱藏經濟動能減弱的深層訊號。專家指出，上月僅新增 16.2 萬個全職崗位，創 2022 年 3 月以來最低紀錄。這印證了經濟學家的長期預警，也就是當全職就業成長停滯時，經濟衰退的陰影將悄悄逼近。

穆迪分析首席經濟學家 Mark Zandi 指出，消費支出占美國經濟總量的 70%，而支撐消費的核心動力來自全職工作。當前美國就業市場呈「表面繁榮、實質收縮」的怪象。

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數據顯示，今年首季美國全職就業率較新冠疫情爆發前下降 4.3 個百分點，相當於減少 580 萬個全職職缺。這種變化正改寫經濟運行規則：當企業將 8 成人力成本用於臨時工，消費者可支配收入成長率連 3 季低於 1%。

歷史經驗顯示，全職岡位連兩季負成長往往預示著經濟衰退。2008 年金融危機前，全職就業率曾連 5 季下滑，2020 年疫情初期更創連 6 季的紀錄。當前情勢雖未達臨界點，但風險係數正在攀升。

根據全美獨立企業聯盟 (NFIB) 調查，打算擴大規模的小型企業佔比從去年末季的 18%，驟降至今年首季的 9%，創該指標 2016 年設立以來最大跌幅紀錄。

薪資成長放緩印證就業品質下降，美國 4 月平均時薪月增 0.2%，剔除通膨因素後實際下降 0.3%。這種「就業成長而非收入提升」的悖論，導致消費者信心指數與零售銷售數據出現背離。密西根大學消費者信心指數回升至 68.5，但 4 月零售銷售額較上季下滑 0.4%。

哈佛大學勞動經濟學教授 Richard Freeman 指出，人們看似有工作，但實質購買力在縮水，這種虛假繁榮已持續 18 個月。

此外，企業謹慎態度正形成一個負向循環。儘管標普 500 指數成分股季度獲利成長 7.2%，但資本支出較去年同期減少 12%，研發投入降幅更達 19%。

波士頓顧問合夥人 Emily Chen 說：「執行長們正用 AI 取代全職員工，這種結構性調整將產生長期影響。」

Chen 指出，自動化替代的不僅是生產線崗位，更危及需要專業培訓的中階管理職位。數據顯示，金融、醫療等高薪產業的全職職缺流失率，已超過 2008 年危機時期水準。

金融市場正透過估值調整消化經濟放緩預期。標普 500 指數的席勒本益比從今年初的 34 倍降至 29 倍，10 年期美債殖利率也跌破 3.8% 關鍵心理水位。

但多數機構認為，真正的考驗尚未到來。當聯準會 (Fed) 停止升息周期，企業融資成本上升與消費需求疲軟的疊加效應可能顯現。

瑞銀 (UBS) 預測，若美國全職就業率跌破 60%，目前則是 602.3%，標普 500 指數恐回檔 15% 至 20%。