印巴還會繼續交鋒？印度總理莫迪：目前只是「暫時停止」軍事行動
鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-05-13 08:08
印度總理莫迪周一（12 日）向全國發表電視演說，他表示印度只是「暫時停止」對巴基斯坦的軍事行動，並將以自己的方式報復任何襲擊。
據英國《衛報》報導，莫迪說，正在監視巴基斯坦的每一個行動，未來與巴基斯坦的任何衝突，都不會容忍「核子勒索」。
莫迪在講話中提到了未來可能的談判，但他指出：「如果我方與巴基斯坦對話，那只討論打擊恐怖主義…… 討論巴控克什米爾」。
他聲稱，將毫不猶豫使用武力來消除巴基斯坦境內恐怖分子營地，並稱這是印巴關係的「新常態」。
印巴這兩個擁核國家周末維持停戰協議，在邊境沿線沒有發生夜間交火。印度軍方表示：「整個晚上，查謨和克什米爾以及邊界線其他地區基本保持和平。」
莫迪在電視講話中沒有提到美國，也沒有把停火協議歸功於美國總統川普。相反，他說，在印度軍隊襲擊巴基斯坦「心臟」後，巴基斯坦先呼籲緩和緊張局勢。
上周六川普宣稱美方發起外交斡旋，促成了印巴停火協議。川普周一在白宮說，美國對印度和巴基斯坦的干預，阻止了一場核武衝突。
他說：「我認為這可能是一場慘烈核武戰爭，數百萬人恐喪生，所以我對此非常自豪。」
不過，巴基斯坦三軍新聞局局長喬杜里在記者會上表示，巴基斯坦從未主動要求停火，在對印度的襲擊做出回應之後，巴方在國際社會斡旋下對印方提出的停火要求做出了回應。
在莫迪發表講話之前，巴基斯坦軍方發表聲明：「任何人都不應該懷疑，無論何時，當巴基斯坦的主權受到威脅，領土完整受到侵犯時，我方都會全面、果斷報復。」
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