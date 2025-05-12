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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：安海斯-布希英博BUD-US的目標價調升至80元，幅度約6.67%

鉅亨網新聞中心 2025-05-12 20:15


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對安海斯-布希英博(BUD-US)提出目標價估值：中位數由75元上修至80元，調升幅度6.67%。其中最高估值88元，最低估值62元。

綜合評級 - 共有27位分析師給予安海斯-布希英博評價：積極樂觀24位、保持中立3位、保守悲觀0位。

安海斯-布希英博今(12日)收盤價為67.27元。近5日股價上漲6.67%，標普指數下跌0.47%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股BUD市場預估目標價

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