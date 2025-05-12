貝萊德申請將區塊鏈技術應用於旗下貨幣基金 專家：邁向傳統金融與Web3融合的大膽一步

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-05-12 12:20

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華爾街巨頭貝萊德 (BLK-US)正悄然掀起金融基礎架構的革新浪潮，這家管理資產規模達 10 兆美元的全球最大資產管理公司，近日向美國證交會 (SEC) 提交監管文件宣布將對旗下 1500 億美元的貨幣市場基金進行代幣化，通過區塊鏈技術重新定義資產管理與交易的基本邏輯，此舉不僅代表機構資本正式湧入區塊鏈革命深水區，更預示著傳統金融體系將迎來數十年來最深刻的變革。

根據 SEC 披露的文件，貝萊德此次推出的「DLT 數位股份」將使基金股份所有權記錄首次實現區塊鏈化運作。DLT 即分散式帳本技術的縮寫。

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混合區塊鏈平台 W Chain 創始人 Anish Jain 說，「這是資本市場數位化轉型的奇點時刻」，並稱貝萊德的戰略選擇不僅驗證區塊鏈技術的實用價值，更為全球金融機構樹立了轉型範本。

透過智能合約自動執行交易清算，傳統需要 3 天完成的證券結算流程可縮短至分鐘級，每年可為金融系統節省數千億美元的操作成本。這種技術突破正催生「代幣化 2.0 時代」，使得土地、智慧財產權等非流動性資產也能獲得市場流動性。

貝萊德的布局顯示出戰略轉型的連續性。去年 3 月，該公司已在以太幣區塊鏈上推出首個代幣化基金，此次貨幣市場基金的升級嘗試，實質上是將區塊鏈技術從實驗性項目轉為核心業務支柱。

Ava Labs 區域負責人 Devika Mittal 指出，全球頂尖金融機構正形成代幣化共識，從紐約梅隆銀行的資產托管解決方案，到黑石集團的房地產代幣化試點，這場變革正重構資本配置的基本模式。

市場研究顯示，全球資產代幣化市場規模料將從當前的數十億美元激增至 2030 年的 600 億美元。

分析師指出，貝萊德最新舉動將吸引更多機構投資人進駐區塊鏈領域。當傳統共同基金開始以代幣形式發行，原本被高門檻擋在門外的散戶與中小機構，將獲得參與國債、市政債等優質資產的新途徑。這種「金融平權」效應可能徹底改變資本分配格局，

Infosys 共同創辦人 Nandan Nilekani 曾說道：「代幣化不僅是技術創新，更是經濟權利的再分配。」

值得關注的是，貝萊德的戰略轉向正消弭傳統金融與 Web3 的對立，其代幣化基金選擇部署在以太幣 (ETH) 主網，而非私有鏈或聯盟鏈，這種「去中心化」選擇顯示出對開放生態的認可。