迎戰618大促！蘋果中國iPhone 16系列再降價 最高便宜160美元

鉅亨網新聞中心 2025-05-12 08:00

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蘋果 (AAPL-US) iPhone 在中國市場面臨嚴峻挑戰，為了即將到來的 618 大促銷做準備，日前向通路商發布降價通知，其中 iPhone 16 Pro Max、iPhone 16 Pro 降幅超過人民幣 1,000 元。

也是蘋果首次在周六宣布調價，殺了許多批發商一個措手不及。為何蘋果為何急著降價？分析認為，蘋果選擇在 5 月 13 日前降價，旨在為即將到來的 618 大促做準備，以刺激銷量 。

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調價通知顯示，蘋果 iPhone 16 Pro Max 所有容量版本降價 160 美元，（約人民幣 1313.06 元）；而 iPhone 16 Pro 的 128GB 版本降價 176 美元，（約人民幣 1445.27 元），其他版本同樣降價 160 美元。

目前 iPhone 16Pro Max 在京東銷售的三個版本分別人民幣 9,299 元、11,299 元、13,299 元，預測入門級的 256GB 版本在「618」期間再加上「國補」有望低於人民幣 7,400 元，128GB 的 iPhone 16 Pro 有望達到人民幣 5,600 元以內。

在中國銷量「掉隊」 iPhone 16 系列上市後頻繁降價

值得注意的是，相較於以往的 iPhone 系列，iPhone 16 上市後已經歷多次降價 。早在去年 10 月 21 日晚間 8 點，iPhone 16 系列就曾推出最高 1,600 元人民幣的優惠 。這意味著，發布僅一個月，iPhone 16 全系列就迎來官方降價，實屬罕見 。

今年元旦之後，蘋果再次啟動降價促銷 。蘋果中國官網的新年促銷活動顯示，1 月 4 日至 7 日，符合條件的消費者購買指定產品，可享受最高 800 元的優惠

頻繁的降價行為，反映出蘋果在大中華區市場面臨的銷售壓力

蘋果公司最新財報顯示，2025 財年第二季，公司實現營收 954 億美元，年增 5.1%；淨利 247.8 億美元，年增 4.8% 。然而，大中華區營收卻連續七個季度出現下滑。

蘋果在美洲和歐洲地區的營收均實現了不同程度的增長，而大中華區營收較去年同期下滑 2.3% 。市場研究機構 TechInsights 報告指出，2025 年第一季，中國智慧型手機市場出貨量年增 9%，達 6,870 萬部，但蘋果的出貨量卻年減 9%，成為前五大品牌中唯一出現負成長的廠商 。

中美貿易戰 一步步壓縮高利潤空間

另一方面，在貿易摩擦背景下，蘋果的高利潤空間正受到擠壓 。

蘋果在全球範圍內銷售大量 iPhone，其中很大一部分在中國生產 。同時，iPhone 的零部件來自多個國家和地區 。美國對中國加徵關稅，將導致蘋果生產成本大幅上升 。

儘管蘋果公司試圖將部分生產轉移到印度等國家，但短期內難以完全擺脫對中國供應鏈的依賴 。有分析師指出，蘋果可能會選擇將關稅增加的成本轉嫁給消費者，從而導致 iPhone 售價上漲。