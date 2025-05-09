〈貴金屬盤後〉美英貿協既成 美中談判可望突破 黃金跌約2%

鉅亨網編譯許家華 2025-05-09 06:10

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美國川普總統宣布與英國達成貿易協議，令市場預期美國也將與其他國家達成此類協議，黃金價格周四 (8 日) 延續跌勢，下跌逾 1%。

黃金現貨價格下跌 1.7%，至每盎司 3,307.84 美元。

美國黃金期貨價格下跌 2.5%，收每盎司 3,306 美元。

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川普與英國首相施凱爾 (Keir Starmer) 宣布達成貿易「突破性協議」。美國對從英國進口的商品仍徵收 10% 的關稅，而英國同意將關稅從 5.1% 降至 1.8%，並提供更多美國商品的進口管道。

RJO Futures 高級市場策略師 Bob Haberkorn 表示：「如果美國和中國達成協議，金價上行將面臨很大阻力，金價應該會回落至至少 3,200 美元。」

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）和美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）擬於本周末與中國大陸的經濟高層代表在瑞士會面。

OANDA 旗下 MarketPulse 分析師 Zain Vawda 表示：「理論上，此舉應該會推高金價，因為中國需求成長是一個因素。然而，目前的市場動態主要受關稅相關動態的影響。」

同時，隨著越來越多的貴金屬從紐約回流，4 月份倫敦金庫的黃金儲備增加。12 月至 3 月期間，市場參與者增加了對美國的黃金交付量，以彌補其在 COMEX 的持倉，因應美國可能對進口產品徵收關稅的風險。

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