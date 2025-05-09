鉅亨速報 - Factset 最新調查：超捷國際(MCHP-US)EPS預估上修至1.3元，預估目標價為62.50元
鉅亨網新聞中心 2025-05-09 20:16
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對超捷國際(MCHP-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.19元上修至1.3元，其中最高估值1.55元，最低估值0.7元，預估目標價為62.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.55(1.77)
|4.03
|4.06
|最低值
|0.7(0.52)
|1.58
|4.06
|平均值
|1.25(1.19)
|2.49
|4.06
|中位數
|1.3(1.19)
|2.49
|4.06
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|48.15億
|64.95億
|67.49億
|最低值
|39.06億
|46.08億
|61.00億
|平均值
|44.18億
|54.42億
|64.24億
|中位數
|45.03億
|54.72億
|64.24億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.64
|2.27
|4.02
|3.48
|營業收入
|54.38億
|68.21億
|84.39億
|76.34億
詳細資訊請看美股內頁：
超捷國際(MCHP-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 《Joe’s華爾街脈動》讀者意見募集中
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 費城半導體大跌1.03%，報4351.64點
- 盤中速報 - 超捷國際(MCHP-US)大漲5.02%，報48.29美元
- 盤中速報 - 費城半導體大漲3.01%，報4375.52點
- 盤中速報 - 費城半導體大漲2.74%，報4364.02點