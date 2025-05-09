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鉅亨速報 - Factset 最新調查：超捷國際(MCHP-US)EPS預估上修至1.3元，預估目標價為62.50元

鉅亨網新聞中心 2025-05-09 20:16


根據FactSet最新調查，共20位分析師，對超捷國際(MCHP-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.19元上修至1.3元，其中最高估值1.55元，最低估值0.7元，預估目標價為62.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值1.55(1.77)4.034.06
最低值0.7(0.52)1.584.06
平均值1.25(1.19)2.494.06
中位數1.3(1.19)2.494.06

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值48.15億64.95億67.49億
最低值39.06億46.08億61.00億
平均值44.18億54.42億64.24億
中位數45.03億54.72億64.24億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年
EPS0.642.274.023.48
營業收入54.38億68.21億84.39億76.34億

詳細資訊請看美股內頁：
超捷國際(MCHP-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMCHP

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