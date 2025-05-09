宏碁陳俊聖：關稅及匯率影響可控 市場不確定性才是隱憂

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-05-09 16:13

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宏碁 (2357-TW) 董事長陳俊聖今 (9) 日針對近期引發市場關注的關稅與匯率議題發表看法，他表示這些因素對公司的實際影響相對可控，美國業務僅占公司營收約 20%，當前最值得關注的是市場對不確定性的反應，這將直接影響消費者信心及股價波動。

陳俊聖指出，美國關稅政策雖然會影響企業營運，但公司可透過調整策略有效應對。對於匯率波動，宏碁採取定期匯率配置措施，實際影響有限。

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相較於關稅與匯率的直接衝擊，陳俊聖更為關切市場對不確定性的反應機制。他認為，這種不確定性不僅會造成股價波動，更可能深層影響消費者信心，需要持續觀察評估。

談及下半年市場前景，陳俊聖表示目前仍存在諸多變數，除了關稅問題外，其他不確定因素也可能影響市場消費，使得企業在預測市場走向時面臨更大挑戰。