〈富采法說〉預期Q2背光業務高個位數成長 積極布局AI光通訊與車用光源

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-05-09 16:08

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光電廠富采 (3714-TW) 今 (9) 日召開 2025 年第一季法說會，公布今年第二季展望，富采預期背光業務將較第一季有高個位數成長，感測業務營收也將優於前一季表現，車用背光業務料將延續成長動能。

隆達電子董事長范進雍表示，車用背光業務第一季較前季成長 10%，營收占比從 8% 提升至 12%。今年車用背光產線進展順利，越南自動化產線將於六月完工，客戶稽核將在八月進行。

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范進雍提到，原本預計在年底完成驗證的中國大陸產能，將提前在今年底就有樣品量產需求，進而產生營收貢獻，且原訂 2027 年的大量營收時程將提前至 2026 年，富采已開始建置第二條產線。

在感測與特殊照明事業方面，晶元光電董事長唐修穆指出，第二季感測業務受惠於筆記型電腦免編制及智慧穿戴產品需求大增，預計較前一季增長；特殊照明業務部分，受植物照明開始進入傳統旺季影響，預估第二季營收較上季將有雙位數成長；而小間距顯示看板市場需求強勁，全年營收有望實現個位數成長。

富采董事長彭双浪提到，雖然關稅與匯率不確定因素影響營運，但富采將持續推動策略性輕資產模式與高附加價值產品發展，加速深化新世代 AI 光通訊與車用光源等關鍵應用布局。