營收速報 - 華碩(2357)4月營收562.18億元年增率高達35.06％
鉅亨網新聞中心 2025-05-09 15:15
今年1-4月累計營收為2,039.11億元，累計年增率24.85%。
最新價為602元，近5日股價上漲2.41%，相關電腦週邊上漲4.43%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1306 張
- 外資買賣超：+1194 張
- 投信買賣超：+387 張
- 自營商買賣超：-275 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/4
|562.18億
|35%
|-13%
|25/3
|643.15億
|29%
|41%
|25/2
|456.31億
|29%
|21%
|25/1
|377.48億
|3%
|-20%
|24/12
|474.11億
|36%
|-15%
|24/11
|554.56億
|29%
|11%
華碩(2357-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為3C 資訊產品(含電腦系統產品、主機板及各類板卡。及智慧型手機等手持裝置等)之設計、研發及銷售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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