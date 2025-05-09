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鉅亨速報

營收速報 - 華碩(2357)4月營收562.18億元年增率高達35.06％

鉅亨網新聞中心 2025-05-09 15:15


華碩(2357-TW)今天公告2025年4月營收為新台幣562.18億元，年增率35.06%，月增率-12.59%。

今年1-4月累計營收為2,039.11億元，累計年增率24.85%。

最新價為602元，近5日股價上漲2.41%，相關電腦週邊上漲4.43%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+1306 張
  • 外資買賣超：+1194 張
  • 投信買賣超：+387 張
  • 自營商買賣超：-275 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/4 562.18億 35% -13%
25/3 643.15億 29% 41%
25/2 456.31億 29% 21%
25/1 377.48億 3% -20%
24/12 474.11億 36% -15%
24/11 554.56億 29% 11%

華碩(2357-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為3C 資訊產品(含電腦系統產品、主機板及各類板卡。及智慧型手機等手持裝置等)之設計、研發及銷售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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