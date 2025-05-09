營收速報 - 富喬(1815)4月營收4.79億元年增率高達50.25％
鉅亨網新聞中心 2025-05-09 15:15
今年1-4月累計營收為18.62億元，累計年增率72.1%。
最新價為30.05元，近5日股價上漲7.16%，相關電子零組件類指數上漲2.87%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-2827 張
- 外資買賣超：-2833 張
- 投信買賣超：-152 張
- 自營商買賣超：+158 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/4
|4.79億
|50%
|-6%
|25/3
|5.12億
|76%
|31%
|25/2
|3.92億
|90%
|-18%
|25/1
|4.79億
|80%
|2%
|24/12
|4.71億
|131%
|10%
|24/11
|4.27億
|80%
|10%
富喬(1815-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為電子級玻璃纖維。電子級玻璃纖維。電子級玻璃纖維。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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