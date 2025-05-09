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鉅亨速報

營收速報 - 富喬(1815)4月營收4.79億元年增率高達50.25％

鉅亨網新聞中心 2025-05-09 15:15


富喬(1815-TW)今天公告2025年4月營收為新台幣4.79億元，年增率50.25%，月增率-6.45%。

今年1-4月累計營收為18.62億元，累計年增率72.1%。

最新價為30.05元，近5日股價上漲7.16%，相關電子零組件類指數上漲2.87%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-2827 張
  • 外資買賣超：-2833 張
  • 投信買賣超：-152 張
  • 自營商買賣超：+158 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/4 4.79億 50% -6%
25/3 5.12億 76% 31%
25/2 3.92億 90% -18%
25/1 4.79億 80% 2%
24/12 4.71億 131% 10%
24/11 4.27億 80% 10%

富喬(1815-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為電子級玻璃纖維。電子級玻璃纖維。電子級玻璃纖維。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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