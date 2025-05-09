營收速報 - 新建(2516)4月營收9.26億元年增率高達30.95％
鉅亨網新聞中心 2025-05-09 14:15
今年1-4月累計營收為31.45億元，累計年增率17.2%。
最新價為19.2元，近5日股價上漲2.72%，相關建材營造上漲3.17%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1764 張
- 外資買賣超：-1732 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-32 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/4
|9.26億
|31%
|27%
|25/3
|7.30億
|5%
|-13%
|25/2
|8.34億
|53%
|28%
|25/1
|6.54億
|-11%
|-53%
|24/12
|13.97億
|71%
|71%
|24/11
|8.18億
|-3%
|2%
新建(2516-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為土木工程：承辦各種道路.橋樑.隧道.運河等土木工程。建築工程：承辦各種辦公大樓.住宅.學校.廠房.醫院.運動館等工程。工廠工程：核能電廠及各種工廠之建廠工程。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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