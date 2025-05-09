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鉅亨速報

營收速報 - 新建(2516)4月營收9.26億元年增率高達30.95％

鉅亨網新聞中心 2025-05-09 14:15


新建(2516-TW)今天公告2025年4月營收為新台幣9.26億元，年增率30.95%，月增率26.82%。

今年1-4月累計營收為31.45億元，累計年增率17.2%。

最新價為19.2元，近5日股價上漲2.72%，相關建材營造上漲3.17%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-1764 張
  • 外資買賣超：-1732 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-32 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/4 9.26億 31% 27%
25/3 7.30億 5% -13%
25/2 8.34億 53% 28%
25/1 6.54億 -11% -53%
24/12 13.97億 71% 71%
24/11 8.18億 -3% 2%

新建(2516-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為土木工程：承辦各種道路.橋樑.隧道.運河等土木工程。建築工程：承辦各種辦公大樓.住宅.學校.廠房.醫院.運動館等工程。工廠工程：核能電廠及各種工廠之建廠工程。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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