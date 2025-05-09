〈能源盤後〉盼美中貿協有所突破 原油漲約3%
鉅亨網編譯許家華 2025-05-09 05:25
全球兩大石油消費國美國和中國即將舉行貿易談判，市場期待談判有所突破，受此樂觀情緒提振，原油期貨價格周四 (8 日) 上漲約 3%。
- Brent 原油期貨價格上漲 1.72 美元或 2.8%，收每桶 62.84 美元。
- 美國西德州中質原油 (WTI) 上漲 1.84 美元或 3.2%，收每桶 59.91 美元。
美國財政部長貝森特將於 5 月 10 日在瑞士會見中國最高經濟官員，雙方將就擾亂全球經濟的貿易戰進行談判。SEB 分析師 Ole Hvalbye 表示，圍繞這些談判的樂觀情緒為市場提供了支撐。
中美兩國是全球最大的兩個經濟體，貿易爭端的影響可能會降低原油消費成長。然而，分析師警告，近期由關稅引發的石油市場波動並未因此結束。
美國能源諮詢公司 Ritterbusch and Associates 分析師 Jim Ritterbusch 在報告中表示：「過去幾年全球風險溢價推動油價上下波動，如今已被關稅溢價所取代，而且關稅溢價也將隨著川普政府的最新消息而波動。」
另一項貿易進展，美國川普總統和英國首相施凱爾 (Keir Starmer) 宣布「突破性」貿易協議，該協議保留美國對自英國進口的商品徵收 10% 的關稅，而英國同意將關稅從 5.1% 降至 1.8%，並提供更多美國商品的准入。
供應方面，OPEC+ (石油輸出國組織及其盟友) 將增加石油產量，對油價構成壓力。
路透社調查發現，儘管原定的增產計畫已生效，但 4 月 OPEC 石油產量仍小幅下降，主要係因美國再次試圖限制委內瑞拉石油供應，導致委內瑞拉石油供應減少，以及伊拉克和利比亞石油產量降幅較小。
花旗研究公司的分析師將 Brent 原油三個月價格預測從每桶 60 美元下調至每桶 55 美元，但維持今年每桶 60 美元的長期預測。
他們補充道，美伊核協議可望讓全球供應增加，進而驅動 Brent 原油價格下降至每桶 50 美元，但如果沒有達成協議，油價可能會升至每桶 70 美元以上。
知情人士稱，美國對兩家購買伊朗石油的中國小型煉油廠實施制裁，導致它們難以接收原油，並被迫以其他名稱出售產品，證明美國加強施壓伊朗最大石油買家，已對其原油交易造成混亂。
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