XM 慶祝 15 週年里程碑，盛大啟動全年回饋計畫

鉅亨研報 2025-05-08 14:30

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業界領先的線上經紀商 XM 隆重宣布，為歡慶成立 15 週年，即日起正式展開為期一整年的全球慶祝活動，推出一系列專屬優惠、精彩活動與創新產品，感謝廣大客戶長久以來的支持與肯定。

「我們始終致力於為交易者打造順暢、高效且具獲利潛力的交易體驗。」XM 聯合執行長 Menelaos Menelaou 表示：「本次 15 週年慶典，不僅代表我們的堅持與成就，更是對全球數百萬交易者長年信賴的致敬。今年，我們將以更盛大的規模、更豐富的內容，持續協助交易者把握市場機會、邁向成功。」

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展望 2025 年，XM 預計陸續推出多項嶄新體驗，包括：全面升級的商品陣容、橫跨多國市場的回饋活動、專屬限定的客戶體驗計畫，以及更多驚喜回饋。同時，XM 也預告將推出全新一代由人工智慧驅動的交易工具，協助使用者提升市場分析效率與操作策略判斷。

XM 首席產品長 Pavlos Evangelidis 補充：「接下來我們即將進入發展歷程中的嶄新篇章，將推出迄今為止最具突破性的創新功能，讓交易者享有更加順暢的操作體驗，並有效提升整體交易表現。」

XM 誠摯邀請所有用戶一同參與這場全球慶典，並透過社群平台分享您在 XM 的交易旅程，標註主題標籤 #15YearsXM，與我們共同見證這段非凡歷程。

憑藉專業實力，長期賦能全球交易者

自創立以來，XM 持續致力於提供高效執行、無拒絕訂單、無重複報價的交易條件，並推出全年不間斷的交易回饋與豐富工具支援，協助全球交易者穩健掌握市場機會、強化操作信心。

隨著 2025 年腳步將近，XM 將依階段發布多項福利活動與全新產品，敬請客戶持續關注最新公告，並把握機會搶先體驗，開啟全新交易篇章。

關於 XM

XM 是深具全球影響力的線上交易與投資品牌，目前已服務來自逾 190 個國家、超過 1,500 萬名客戶。公司受多家國際監管機構核可與授權，並持續提供專業、可靠且具競爭力的金融服務，涵蓋散戶交易者、投資人與代理等。

憑藉超過 15 年的專業服務經驗，XM 已廣受市場認可，並以公平誠信、穩定透明的品牌形象深植人心。交易者可透過 XM App 及其他 10 多種平台，自由交易超過 1,400 種金融商品。作為屢獲殊榮的國際經紀商，XM 更以優越的交易環境、頂尖的客服支援與高品質的線上教學資源，備受業界與用戶肯定。