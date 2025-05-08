鉅亨速報 - Factset 最新調查：群光(2385-TW)目標價調降至190元，幅度約3.31%
鉅亨網新聞中心 2025-05-08 08:10
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對群光(2385-TW)提出目標價估值：中位數由196.5元下修至190元，調降幅度3.31%。其中最高估值205元，最低估值140元。
綜合評級 - 共有8位分析師給予群光(2385-TW)評價：積極樂觀8位、保持中立2位、保守悲觀0位。
群光(2385-TW)今(7日)收盤價為155.5元。近5日股價上漲0.97%，相關零組件業近5日上漲3.8%，集中市場加權指數上漲1.54%，股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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