鉅亨速報 - Factset 最新調查：群光(2385-TW)EPS預估上修至12.81元，預估目標價為196.5元
鉅亨網新聞中心 2025-04-30 20:12
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對群光(2385-TW)做出2025年EPS預估：中位數由12.56元上修至12.81元，其中最高估值13.66元，最低估值11.35元，預估目標價為196.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|最高值
|13.66(13.66)
|15.41
|最低值
|11.35(11.35)
|12.64
|平均值
|12.74(12.66)
|14.37
|中位數
|12.81(12.56)
|15.05
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|最高值
|111,182,030
|125,933,840
|最低值
|107,013,000
|115,412,000
|平均值
|109,405,000
|120,537,610
|中位數
|109,533,500
|120,267,000
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|12.43
|10.35
|10.26
|8.71
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|101,478,259
|98,322,545
|115,748,378
|107,474,079
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2385/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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