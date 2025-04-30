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鉅亨速報 - Factset 最新調查：群光(2385-TW)EPS預估上修至12.81元，預估目標價為196.5元

鉅亨網新聞中心 2025-04-30 20:12


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對群光(2385-TW)做出2025年EPS預估：中位數由12.56元上修至12.81元，其中最高估值13.66元，最低估值11.35元，預估目標價為196.5元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年
最高值13.66(13.66)15.41
最低值11.35(11.35)12.64
平均值12.74(12.66)14.37
中位數12.81(12.56)15.05

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年
最高值111,182,030125,933,840
最低值107,013,000115,412,000
平均值109,405,000120,537,610
中位數109,533,500120,267,000

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS12.4310.3510.268.71
營業收入
(單位：新台幣千元)		101,478,25998,322,545115,748,378107,474,079

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2385/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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