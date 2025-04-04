鉅亨速報 - Factset 最新調查：Celsius控股(CELH-US)EPS預估上修至0.94元，預估目標價為40.00元
鉅亨網新聞中心 2025-04-04 00:16
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Celsius控股(CELH-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.91元上修至0.94元，其中最高估值1.28元，最低估值0.61元，預估目標價為40.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.28(1.28)
|1.69
|2.19
|1.55
|最低值
|0.61(0.61)
|0.87
|0.97
|1.55
|平均值
|0.94(0.93)
|1.17
|1.38
|1.55
|中位數
|0.94(0.91)
|1.09
|1.31
|1.55
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|22.35億
|27.70億
|31.25億
|30.04億
|最低值
|14.80億
|16.20億
|18.47億
|30.04億
|平均值
|18.75億
|22.29億
|24.61億
|30.04億
|中位數
|18.29億
|22.11億
|25.28億
|30.04億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.04
|0.02
|-0.88
|0.79
|0.45
|營業收入
|1.31億
|3.14億
|6.54億
|13.18億
|13.56億
詳細資訊請看美股內頁：
Celsius控股(CELH-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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