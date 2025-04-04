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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Celsius控股(CELH-US)EPS預估上修至0.94元，預估目標價為40.00元

鉅亨網新聞中心 2025-04-04 00:16


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Celsius控股(CELH-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.91元上修至0.94元，其中最高估值1.28元，最低估值0.61元，預估目標價為40.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.28(1.28)1.692.191.55
最低值0.61(0.61)0.870.971.55
平均值0.94(0.93)1.171.381.55
中位數0.94(0.91)1.091.311.55

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值22.35億27.70億31.25億30.04億
最低值14.80億16.20億18.47億30.04億
平均值18.75億22.29億24.61億30.04億
中位數18.29億22.11億25.28億30.04億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.040.02-0.880.790.45
營業收入1.31億3.14億6.54億13.18億13.56億

詳細資訊請看美股內頁：
Celsius控股(CELH-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCELH

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