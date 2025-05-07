久禾光首季EPS達1.5元 4月營收1億元創歷史同期新高

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-05-07 18:39

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NB、醫療、智能家居高階微型化光學鏡頭製造商久禾光 (6498-TW) 預計在 5 月 20 日以每股 72 元掛牌上櫃，公司今 (7) 日公布最新獲利資訊，2025 年第一季營收 2.56 億元，稅後純益 6192 萬元，每股純益達 1.5 元。

久禾光 2025 年第一季營收 2.56 億元，毛利率 49.24%，稅後純益達稅後純益 6192 萬元，每股純益達 1.5 元。同時，久禾光目前仍含息待除，久禾光今天決議以 6 月 19 日除息交易，依上櫃後股本 4.68 億元計算，每股將配息 2.64 元。

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久禾光 2025 年 4 月營收 1 億元創歷史同期新高，月增 15.59%，犧牲者 16.94%，2025 年 1-4 月營收 3.56 億元，年增 28.22%。

久禾光目前的 NB 鏡頭市占率約 30%，公司估 2025 年營收將逐季成長，同時，目標 3 年內搶筆記型電腦鏡頭市占率過半，5 年內非 NB 鏡頭營收占比從目前 5% 拉升到 30%。

目前股本 4.11 億元的久禾光，2025 年首季營收 2.56 億元，創歷史同期新高，年增 33.24%，公司預估全年營收將可逐季成長，同時，在新客戶第四季加持效益之下，法人估久禾光 2025 年營收將有雙位數成長。

久禾光並指出，今首季營收創歷年同期新高，與先前新專案開發有關，並不是因為關稅生效前的急單效應。久禾光目前 NB 鏡頭美系客戶 30%，中系客戶占比 40%，台系客戶 20%，其他為非筆電客戶和較小型的筆電品牌。