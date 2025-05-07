台灣證交所與杜拜交易所簽署MoU 資本市場合作新里程碑
鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-05-07 17:30
台灣證券交易所與杜拜交易所於昨 (6) 日簽署合作備忘錄 (MoU)，展現雙邊交易所探索跨市場商機的努力，更標誌著兩地資本市場合作重要里程碑。
證交所自去年 10 月中東引資以來，戮力提升台灣資本市場於中東能見度；雙方交易所更密切聯繫，探詢各領域之合作可能，並於今年洽商未來在跨境上市商品、市場推廣及資訊交流等三方面之深度合作。
證券交易所董事長林修銘表示，此行與杜拜交易所執行長 Hamed Ali 簽署 MoU，為未來雙邊交易所於對方市場推出相關金融商品奠定基石，雙方更將攜手合作市場推廣，提升兩地投資者熟悉對方市場運作，未來亦將安排經驗分享及互訪交流行程。
杜拜交易所執行長 Hamed Ali 表示，MoU 將連結兩地資本市場，藉此擴大投資人參與，推廣跨境商品發行，共同行銷市場及提升國際能見度皆有實質效益，達成雙贏的目標。
林修銘於本次出訪行程，受邀出席 Capital Market Summit 2025(杜拜峰會)，並參與「Bridging Borders: Cross-Border Capital Flows」專題與談，與杜拜、巴林及納斯達克等交易所代表同台，分享台灣證券交易所深化跨境連結及商品合作之經驗。杜拜峰會是中東地區資本市場最重要的盛事，匯聚逾千位金融機構代表、企業高層及媒體出席。
另，證交所團隊拜訪多家中東地區重要機構投資人及資產管理業者，宣傳台灣資本市場及經驗交流，期透過多元管道，積極行銷台灣資本市場及探索合作商機。
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