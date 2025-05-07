你的查詢新助手！Hugging Face推出免費雲端AI代理「Open Computer Agent」

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-05-07 14:30

‌



人工智慧（AI）公司 Hugging Face 日前推出全新免費雲端 AI 代理工具 Open Computer Agent，能幫用戶進行各種查詢，包括查找 Google 地圖、維基百科或生成圖片。

Open Computer Agent 類似 OpenAI 的 Operator，使用者只需輸入指令，例如「使用 Google 地圖查找 Hugging Face 巴黎總部」，AI 即會自動打開相關應用程式並逐步執行任務，展現基本的工作流程能力。

‌



Hugging Face 的全新免費雲端 AI 代理工具 Open Computer Agent。（圖：Hugging Face 官網）

然而，外媒《TechCrunch》測試指出，Open Computer Agent 在處理簡單任務上表現穩定，但面對如搜尋航班等較為複雜的指令時，仍可能出錯，並常受限於驗證碼無法通過問題，降低實用性。

目前使用 Open Computer Agent 需排入虛擬等候排隊，等候時間可能從幾秒至數分鐘不等，視當時使用需求而定。

Hugging Face 表示，開發 Open Computer Agent 的目標不在於打造完美的 AI 工具，而是為了展示開源 AI 模型已具備更高能力，且可以更低成本運行於雲端基礎設施之上。

Hugging Face 團隊成員 Aymeric Roucher 表示，隨著視覺模型的進步，AI 已能根據影像座標進行操作，實現更複雜任務的自動化流程。這項技術正吸引越來越多企業投入。