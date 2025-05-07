亞馬遜自駕車Zoox又發生碰撞事故 召回270輛無人計程車進行軟體更新

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-05-07 10:50

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亞馬遜 (AMZN-US) 旗下自駕車技術公司 Zoox 近日宣布，因一輛未載客的 Zoox 無人計程車（robotaxi）在拉斯維加斯與一輛一般汽車發生碰撞，公司將召回 270 輛相關車輛。Zoox 強調，此次事故中無人受傷，但為求安全已立即採取行動。

Zoox 表示，事故發生後車隊營運曾暫停數日，並立即啟動內部安全審查流程。團隊針對事故進行分析，隨後推出軟體更新以修正潛在系統問題，確保未來行車更安全。

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根據事故回報，儘管該車實際上已經讓路到路肩，但 Zoox 的自駕系統在因誤以為對向車輛會繼續前行，因此選擇減速並向右轉，導致事故。雖 Zoox 車輛最終緊急剎車，仍無法避免碰撞。

亞馬遜 Zoox 召回 270 輛無人計程車進行軟體更新。（圖：Shutterstock）

Zoox 指出，其自駕系統在面對車速緩慢且垂直切入的車輛時，可能會發生預測錯誤。尤其當車速超過每小時約 64 公里時，若對方車輛從垂直車道緩慢切入並停下，系統可能無法正確應對。

此前，Zoox 在造成兩起導致機車受傷的追撞事件後，美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）也曾於今年 4 月就已針對 Zoox 展開調查，針對 258 輛車輛進行剎車失靈問題審查，Zoox 也因此發起軟體召回。