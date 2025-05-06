大田精密首季每股純益0.68元 現正加速在越南開出新產能進度

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-05-06 18:15

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高爾夫球具代工廠大田精密 (8924-TW) 今 (6) 日公布最新獲利資訊，2025 年第一季稅後純益爲 5704 萬元，季減 49.28%，年減 41.82%，每股純益爲 0.68 元，大田精密現正加速在越南建置新生產線的進度。

大田 2025 年第一季營收爲 8.76 億元，毛利率爲 17.43%，季增 2.46 個百分點，年減 0.17 個百分點，首季稅後純益爲 5704 萬元，季減 49.28%，年減 41.82%，每股純益爲 0.68 元，

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大田現正加速在越南的生產線投資規模，以因應美國對中國大陸出口貨品加徵關稅的措施，同時，大田在越南的生產布局，除原有已取得的建廠土地加速建築主體建置之外，另已在同一工業區內租用既有廠房建置生產線，規劃月產 10 萬支球桿的生產線，預計在今年 6 月投產，8 月可以出貨。

同時，大田此一爲加速取得在越南產能的方案，原規劃以 1000 萬美元投資越南設廠的投資計畫，投資金額將增加到 1500 萬美元。

大田在已取得的建廠土地加速建築主體建置工程，要在 2025 年年底才能完成，具體投產時間，則要等到 2026 年，此一自建廠區規劃月產能爲 30 萬支。