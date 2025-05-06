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鉅亨速報 - Factset 最新調查：友達(2409-TW)EPS預估上修至0.41元，預估目標價為14元

鉅亨網新聞中心 2025-05-06 08:10


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對友達(2409-TW)做出2025年EPS預估：中位數由0.33元上修至0.41元，其中最高估值0.95元，最低估值-0.13元，預估目標價為14元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值0.95(0.95)1.031.99
最低值-0.13(-0.17)0.41.99
平均值0.42(0.3)0.651.99
中位數0.41(0.33)0.531.99

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值311,447,000319,353,620353,705,850
最低值274,650,000304,982,170353,705,850
平均值293,701,200311,552,360353,705,850
中位數291,823,180311,355,000353,705,850

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS-0.4-2.37-2.396.44
營業收入
(單位：新台幣千元)		280,245,421247,964,437246,792,674370,685,141

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2409/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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