鉅亨速報 - Factset 最新調查：信驊(5274-TW)EPS預估上修至85元，預估目標價為4075元
鉅亨網新聞中心 2025-05-06 08:10
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對信驊(5274-TW)做出2025年EPS預估：中位數由83.75元上修至85元，其中最高估值94.27元，最低估值70.81元，預估目標價為4075元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|94.27(94.27)
|124.39
|156.05
|最低值
|70.81(70.81)
|90.47
|107.3
|平均值
|83.89(83.53)
|108.61
|134.76
|中位數
|85(83.75)
|106.82
|135.89
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|8,258,000
|10,980,000
|14,124,000
|最低值
|7,005,000
|8,573,000
|9,734,990
|平均值
|7,744,210
|9,819,450
|12,085,510
|中位數
|7,749,080
|9,809,000
|12,017,900
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|68.04
|26.66
|55.72
|38.3
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|6,459,666
|3,130,395
|5,210,128
|3,637,632
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/5274/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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