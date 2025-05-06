search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：信驊(5274-TW)EPS預估上修至85元，預估目標價為4075元

鉅亨網新聞中心 2025-05-06 08:10


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對信驊(5274-TW)做出2025年EPS預估：中位數由83.75元上修至85元，其中最高估值94.27元，最低估值70.81元，預估目標價為4075元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值94.27(94.27)124.39156.05
最低值70.81(70.81)90.47107.3
平均值83.89(83.53)108.61134.76
中位數85(83.75)106.82135.89

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值8,258,00010,980,00014,124,000
最低值7,005,0008,573,0009,734,990
平均值7,744,2109,819,45012,085,510
中位數7,749,0809,809,00012,017,900

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS68.0426.6655.7238.3
營業收入
(單位：新台幣千元)		6,459,6663,130,3955,210,1283,637,632

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/5274/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股市場預估eps

相關行情

台股首頁我要存股
信驊3440+6.50%
美元/台幣30.051-0.31%

鉅亨贏指標

了解更多

#波段上揚股

中弱短強
信驊

61.77%

勝率

#多頭均線上攻

中弱短強
信驊

61.77%

勝率

#均線指標上攻

中弱短強
信驊

61.77%

勝率

#投信認養股

中弱短強
信驊

61.77%

勝率

#高盈餘高毛利

中弱短強
信驊

61.77%

勝率

延伸閱讀



    Empty