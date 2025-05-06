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鉅亨速報 - Factset 最新調查：精測(6510-TW)EPS預估上修至26.42元，預估目標價為788.5元

鉅亨網新聞中心 2025-05-06 08:10


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對精測(6510-TW)做出2025年EPS預估：中位數由26.28元上修至26.42元，其中最高估值30.9元，最低估值25.36元，預估目標價為788.5元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年
最高值30.9(30.9)32.34
最低值25.36(23.85)26.67
平均值27.14(26.6)30.18
中位數26.42(26.28)30.86

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年
最高值4,930,0005,852,000
最低值4,581,0004,731,000
平均值4,763,1405,294,500
中位數4,793,0005,297,500

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS15.550.9923.527.2
營業收入
(單位：新台幣千元)		3,604,6742,884,4424,388,5074,240,874

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6510/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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