鉅亨速報 - Factset 最新調查：精測(6510-TW)EPS預估上修至26.42元，預估目標價為788.5元
鉅亨網新聞中心 2025-05-06 08:10
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對精測(6510-TW)做出2025年EPS預估：中位數由26.28元上修至26.42元，其中最高估值30.9元，最低估值25.36元，預估目標價為788.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|最高值
|30.9(30.9)
|32.34
|最低值
|25.36(23.85)
|26.67
|平均值
|27.14(26.6)
|30.18
|中位數
|26.42(26.28)
|30.86
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|最高值
|4,930,000
|5,852,000
|最低值
|4,581,000
|4,731,000
|平均值
|4,763,140
|5,294,500
|中位數
|4,793,000
|5,297,500
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|15.55
|0.99
|23.5
|27.2
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|3,604,674
|2,884,442
|4,388,507
|4,240,874
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6510/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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