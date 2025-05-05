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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Service Corp. International(SCI-US)EPS預估下修至3.74元，預估目標價為88.00元

鉅亨網新聞中心 2025-05-05 22:17


根據FactSet最新調查，共5位分析師，對Service Corp. International(SCI-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.85元下修至3.74元，其中最高估值3.85元，最低估值3.74元，預估目標價為88.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值3.85(3.85)4.34.78
最低值3.74(3.74)4.14.78
平均值3.78(3.81)4.174.78
中位數3.74(3.85)4.124.78

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值43.15億44.94億46.28億
最低值42.54億43.81億46.28億
平均值42.87億44.33億46.28億
中位數42.83億44.14億46.28億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.884.723.533.533.53
營業收入35.12億41.43億41.09億41.00億41.86億

詳細資訊請看美股內頁：
Service Corp. International(SCI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSCI

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