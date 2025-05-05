鉅亨速報 - Factset 最新調查：Service Corp. International(SCI-US)EPS預估下修至3.74元，預估目標價為88.00元
鉅亨網新聞中心 2025-05-05 22:17
根據FactSet最新調查，共5位分析師，對Service Corp. International(SCI-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.85元下修至3.74元，其中最高估值3.85元，最低估值3.74元，預估目標價為88.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|3.85(3.85)
|4.3
|4.78
|最低值
|3.74(3.74)
|4.1
|4.78
|平均值
|3.78(3.81)
|4.17
|4.78
|中位數
|3.74(3.85)
|4.12
|4.78
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|43.15億
|44.94億
|46.28億
|最低值
|42.54億
|43.81億
|46.28億
|平均值
|42.87億
|44.33億
|46.28億
|中位數
|42.83億
|44.14億
|46.28億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.88
|4.72
|3.53
|3.53
|3.53
|營業收入
|35.12億
|41.43億
|41.09億
|41.00億
|41.86億
詳細資訊請看美股內頁：
Service Corp. International(SCI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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