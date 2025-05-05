鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿普達集團(ATR-US)EPS預估上修至5.91元，預估目標價為175.00元
鉅亨網新聞中心 2025-05-05 20:16
根據FactSet最新調查，共6位分析師，對阿普達集團(ATR-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.58元上修至5.91元，其中最高估值6.04元，最低估值5.6元，預估目標價為175.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|6.04(5.75)
|6.75
|7.75
|最低值
|5.6(5.4)
|6.35
|7.05
|平均值
|5.87(5.58)
|6.47
|7.3
|中位數
|5.91(5.58)
|6.43
|7.1
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|37.32億
|39.85億
|42.30億
|最低值
|36.78億
|38.18億
|41.02億
|平均值
|37.03億
|38.97億
|41.81億
|中位數
|37.03億
|38.94億
|42.12億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|3.21
|3.61
|3.59
|4.25
|5.53
|營業收入
|29.29億
|32.27億
|33.22億
|34.87億
|35.83億
詳細資訊請看美股內頁：
阿普達集團(ATR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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