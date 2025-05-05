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鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿普達集團(ATR-US)EPS預估上修至5.91元，預估目標價為175.00元

鉅亨網新聞中心 2025-05-05 20:16


根據FactSet最新調查，共6位分析師，對阿普達集團(ATR-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.58元上修至5.91元，其中最高估值6.04元，最低估值5.6元，預估目標價為175.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值6.04(5.75)6.757.75
最低值5.6(5.4)6.357.05
平均值5.87(5.58)6.477.3
中位數5.91(5.58)6.437.1

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值37.32億39.85億42.30億
最低值36.78億38.18億41.02億
平均值37.03億38.97億41.81億
中位數37.03億38.94億42.12億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS3.213.613.594.255.53
營業收入29.29億32.27億33.22億34.87億35.83億

詳細資訊請看美股內頁：
阿普達集團(ATR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSATR

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