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鉅亨速報 - Factset 最新調查：庫倫佛寺銀行(CFR-US)EPS預估上修至9.3元，預估目標價為138.00元

鉅亨網新聞中心 2025-05-05 20:16


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對庫倫佛寺銀行(CFR-US)做出2025年EPS預估：中位數由9.15元上修至9.3元，其中最高估值9.7元，最低估值9.04元，預估目標價為138.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值9.7(9.7)10.510.75
最低值9.04(8.66)8.879.34
平均值9.3(9.18)9.529.99
中位數9.3(9.15)9.399.94

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值22.79億24.02億24.22億
最低值21.79億22.82億23.60億
平均值22.40億23.46億23.91億
中位數22.68億23.51億23.91億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS5.106.768.819.108.87
營業收入14.75億13.87億18.76億26.37億28.43億

詳細資訊請看美股內頁：
庫倫佛寺銀行(CFR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCFR

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