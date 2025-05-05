鉅亨速報 - Factset 最新調查：庫倫佛寺銀行(CFR-US)EPS預估上修至9.3元，預估目標價為138.00元
鉅亨網新聞中心 2025-05-05 20:16
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對庫倫佛寺銀行(CFR-US)做出2025年EPS預估：中位數由9.15元上修至9.3元，其中最高估值9.7元，最低估值9.04元，預估目標價為138.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|9.7(9.7)
|10.5
|10.75
|最低值
|9.04(8.66)
|8.87
|9.34
|平均值
|9.3(9.18)
|9.52
|9.99
|中位數
|9.3(9.15)
|9.39
|9.94
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|22.79億
|24.02億
|24.22億
|最低值
|21.79億
|22.82億
|23.60億
|平均值
|22.40億
|23.46億
|23.91億
|中位數
|22.68億
|23.51億
|23.91億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|5.10
|6.76
|8.81
|9.10
|8.87
|營業收入
|14.75億
|13.87億
|18.76億
|26.37億
|28.43億
詳細資訊請看美股內頁：
庫倫佛寺銀行(CFR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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