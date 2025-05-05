Gogolook明起公開申購 抽中一張估至少賺進3.5萬元

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-05-05 19:51

‌



信任科技服務商 Gogolook(6902-TW) 將於明 (6) 日起進行改列上市前公開申購作業，預計申購張數為 565 張，承銷區間為 50-65 元，將於 7 日訂價， 12 日進行電腦抽籤，16 日改列上市，以 Gogolook 今日收盤價 99.6 元計算，1 張至少有約 3.5 萬元價差。

Gogolook 指出，軟體產業不受貿易戰和關稅直接衝擊，仍看好今年基本面，邁入穩健、持續成長的獲利元年，而在持續提升營運效率下，長期獲利目標為跳躍式的成長。

‌



Gogolook 認為，各國對資安與防詐服務的需求正迅速攀升，因此，持續投入 AI 防詐技術創新，並加速拓展海外市場，旗下 Whoscall 在泰國的月活躍用戶已正式超越台灣，成為最大用戶市場。

Gogolook 正瞄準東南亞 7 億人口市場，力拚深化與國際組織、各國政府和大型企業的合作，近期在菲律賓市場也已展現初步成果。

另一方面，在國內，Gogolook 的 Watchmen 解決方案獲證交所正式採用，而金融業為首的企業客戶或各國政府主動接洽與合約洽談速度，也明顯提升。