Gogolook加入詐騙情報交換平台 共享防詐資訊與AI 技術

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-04-29 11:14

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信任科技服務商 Gogolook(6902-TW) 預計於 5 月 16 日改列一般板上市，今 (29) 日宣布加入全球詐騙情報交換平台 (Global Signal Exchange，簡稱 GSE)，進一步加強全球詐騙偵測與應變能力，並為平台成員開創商業合作機會。

Gogolook 說明，GSE 是全球防詐聯盟 (Global Anti-Scam Alliance, GASA) 和 Google 等知名企業共同推動的創新計畫，目標透過可信任的詐騙數據交換平台，合規共享防詐資訊與 AI 技術。

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據 GASA《2024 全球詐騙報告》，近 50% 民眾每周皆會遇到詐騙，每年因詐騙損失高達 1 兆美元；而聯合國毒品與犯罪問題辦公室 UNODC 於 4 月發布的《Inflection Point》報告也指出，東南亞已成為大規模詐騙中心的熱區，並呼籲各國當局借助科技防詐技術、強化跨境情資共享，以打擊跨國詐騙行為。

Gogolook 加入 GSE，正是呼應此一國際倡議，推動可信賴的即時詐騙資訊交流。

透過此次合作，Gogolook 將透過獨有的第一手詐騙資料庫，與包含 Google 在內的其他 GSE 國際合作夥伴進行系統性的數據共享，平台成員得以進一步掌握最新的詐騙動向與變化，有助於訓練 AI 模型與落實封鎖的目標。