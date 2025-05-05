〈報稅看這裡〉今年減稅很「有感」！企業增僱「限齡」基層員工薪資得享200%減免

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-05-05 18:30

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為鼓勵營利事業多元運用人才，政府已於 113 年 8 月 7 日修正公布中小企業發展條例，放寬適用增僱員工範圍：凡企業增僱 24 歲以下及增僱 65 歲以上的員工，且薪資符合基層員工定義，全年薪資費用得以 200% 減除，並追溯自 113 年 1 月 1 日起開始適用，讓減稅優惠特別「有感」。

財政部南區國稅局表示，依中小企業增僱員工薪資費用加成減除辦法規定，符合中小企業認定標準之營利事業，當年度如增僱 24 歲以下或 65 歲以上本國籍基層員工達 2 人以上，且提高該企業整體薪資給付總額，得就其增僱該等員工所支付薪資金額加成 100%，自增僱當年度營利事業所得額中減除，營利事業若欲適用本項租稅優惠，應注意下列三大重點：

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一、基層員工定義

員工如屬全時工時者，113 年度之月平均經常性薪資不得超過新臺幣 63,000 元，如屬 65 歲以上部分工時者，日薪不得超過 3,152 元、時薪不得超過 394 元，且累計月薪支領薪資不得超過 63,000 元。

二、申請程序

營利事業 113 年度申請適用增僱員工薪資費用加成減除規定者，應於辦理 113 年度營利事業所得稅結算申報期間內，依規定格式填報，並將加成減除金額計入基本所得額，逾期不得適用加成減除。

三、避免雙重優惠

中小企業如果取得政府對增僱員工給予之薪資補助款，除應在結算申報時將該筆補助收入列報收入外，並應自申請適用本項加成減除優惠之薪資費用支出中扣除，再據以計算得加成減除金額。