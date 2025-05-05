〈報稅看這裡〉今年減稅很「有感」！企業增僱「限齡」基層員工薪資得享200%減免
鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-05-05 18:30
為鼓勵營利事業多元運用人才，政府已於 113 年 8 月 7 日修正公布中小企業發展條例，放寬適用增僱員工範圍：凡企業增僱 24 歲以下及增僱 65 歲以上的員工，且薪資符合基層員工定義，全年薪資費用得以 200% 減除，並追溯自 113 年 1 月 1 日起開始適用，讓減稅優惠特別「有感」。
財政部南區國稅局表示，依中小企業增僱員工薪資費用加成減除辦法規定，符合中小企業認定標準之營利事業，當年度如增僱 24 歲以下或 65 歲以上本國籍基層員工達 2 人以上，且提高該企業整體薪資給付總額，得就其增僱該等員工所支付薪資金額加成 100%，自增僱當年度營利事業所得額中減除，營利事業若欲適用本項租稅優惠，應注意下列三大重點：
一、基層員工定義
員工如屬全時工時者，113 年度之月平均經常性薪資不得超過新臺幣 63,000 元，如屬 65 歲以上部分工時者，日薪不得超過 3,152 元、時薪不得超過 394 元，且累計月薪支領薪資不得超過 63,000 元。
二、申請程序
營利事業 113 年度申請適用增僱員工薪資費用加成減除規定者，應於辦理 113 年度營利事業所得稅結算申報期間內，依規定格式填報，並將加成減除金額計入基本所得額，逾期不得適用加成減除。
三、避免雙重優惠
中小企業如果取得政府對增僱員工給予之薪資補助款，除應在結算申報時將該筆補助收入列報收入外，並應自申請適用本項加成減除優惠之薪資費用支出中扣除，再據以計算得加成減除金額。
該局提醒營利事業，如欲享受增僱員工租稅優惠，除應注意前述重點之外，並請備妥 113 年度與 112 年度勞工保險投保單位被保險人名冊、113 年度增僱員工之勞工保險被保險人投保資料表及薪資明細資料、規定格式之切結書及其他足資證明符合相關適用要件之證明文件等資料，以維護自身權益。
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