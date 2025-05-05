【美股盤前】巴菲特股東會重點：退休交棒、反關稅、重倉現金、續抱日股

〈台股盤前要聞〉匯率飆升雙面刃出鞘、金控股息高殖利率噴香、PMI回跌至緊縮

【Joe’s華爾街脈動】周報：焦點轉向聯準會政策與經濟數據，反彈行情面臨技術阻力測試

川普「重臣」盧比歐一人扛四職 大金主馬斯克相形落寞