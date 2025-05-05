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【美股盤前】巴菲特股東會重點：退休交棒、反關稅、重倉現金、續抱日股

鉅亨研報 2025-05-05 16:31

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【美股盤前】巴菲特股東會重點：退休交棒、反關稅、重倉現金、續抱日股。(圖:shutterstock)

一、美股 / 全球市場動態

1. 巴菲特股東會重點：退休交棒、反關稅、重倉現金、續抱日股


  1. 巴菲特正式宣布將於 2025 年底卸任波克夏海瑟威 (Berkshire Hathaway) 執行長職務，並推薦副董事長格雷格・阿貝爾 (Greg Abel) 接任。自 1964 年以來，波克夏的年化複合報酬率為標普 500 指數的兩倍 (19.9% vs. 10.4%)。
  2. 巴菲特於股東會上強烈抨擊美國關稅政策，認為懲罰性關稅將削弱供應鏈效率並損害企業長期利潤。他亦指出，美國當前的財政決策機制及其背後的政治動機，正系統性地削弱貨幣價值。
  3. 截至 2025 年第一季末，波克夏海瑟威的現金及約當現金部位達 3470 億美元，創歷史新高；日本為巴菲特近期少數看好的投資標的，他表示即便日本央行升息，也不會拋售持有的五大商社股票，目前波克夏在日本的投資規模已達 200 億美元。
  4. 對於當前火熱的 AI 議題，巴菲特仍持審慎立場，明確表示不會圍繞 AI 進行大規模投資，相關決策將由保險業務負責人阿吉特・賈恩 (Ajit Jain) 主導。賈恩認為 AI 可能徹底改變保險業的風險評估、定價及理賠流程。

2. 美國總經 / 美股焦點：

  1. 石油輸出國家組織與夥伴國 (OPEC+) 可能於 6 月批准 7 月再次加速增產 41.1 萬桶 / 日。若配額遵守情況未見改善，OPEC+ 計劃於 10 月前逐步取消先前設定的 220 萬桶 / 日自願減產措施。此消息導致西德州中級原油 (WTI) 昨日下跌約 4%，目前報價 56.01 美元。
  2. 在針對中國市場的 H20 晶片遭美國政府禁售後，美國晶片大廠輝達 (NVIDIA) 正加緊開發另一款符合美國出口規定的人工智慧 (AI) 晶片，以期繼續維持其在中國市場的佔有率。
  3. 以色列總理辦公室 4 日晚間發表聲明指出，針對葉門胡塞武裝稍早對特拉維夫本古里安國際機場發動的飛彈攻擊，以色列將對該組織及其盟友伊朗進行報復。
  4. 第二輪日美關稅談判結束，兩國立場依舊存在分歧，日本首相石破茂表示無法接受美國 5/3 開始對關鍵汽車零組件加徵 25% 關稅，將持續要求美國重新審視相關關稅措施。

美股四大指數昨收：

  1. 標普 500 綜合指數上漲 82.53 點 (1.47%) 至 5686.67
  2. 那斯達克綜合指數上漲 267.03 點 (1.51%) 至 17977.73
  3. 道瓊工業指數上漲 564343 點 (1.39%) 至 41317.43
  4. 費城半導體指數上漲 149.39 點 (3.52%) 至 4397.05

二、量化交易殿堂智能美股

1. 初次連 3 日 k 值高於 80 或低於 20：

一般常見的技術分析圖示，在k值 20顯示綠色區塊；反之k值 80則是紅色區塊。 延伸這個概念，將k值初次連續3天高於80或低於20的想法，藉由量化實做出來(上表)，排序依照20日漲跌(%)。 **範例僅供程式教學示範，不作為買賣推薦。
一般常見的技術分析圖示，在 k 值 80 則是紅色區塊。 延伸這個概念，將 k 值初次連續 3 天高於 80 或低於 20 的想法，藉由量化實做出來 (上表)，排序依照 20 日漲跌 (%)。 ** 範例僅供程式教學示範，不作為買賣推薦。

三、總經行事曆

 

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趨勢分析永豐金證券巴菲特

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