半年新高！人民幣兩個交易日飆近900點升破7.2大關 專家分析幾大原因

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-05-05 14:00

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中國離岸人民幣兌美元 (USDCNH) 今 (5) 日盤中一度升破 7.2 人民幣大關，創去年 11 月以來新高，兩個交易日內大漲近 900 點，此波強勢升值不僅折射出全球資本流動的深刻變化，更成為觀察中國經濟韌性與國際政經博弈的重要窗口。

綜合《券商中國》、《每日經濟新聞》等陸媒報導，人民幣走強始於中國「五一」長假之前，離岸人民幣上周五 (2 日) 單日暴漲近 1%，隨後兩個交易日累計漲幅接近 900 點，成功收復 4 月美國啟動對等關稅政策後的失土。

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相反地，美元指數 (DXY) 持續疲軟，今日早盤快速跌破 100 大關，最低下探至 99.6258。市場普遍認為，人民幣這波升勢是聯準會 (Fed) 升息週期接近尾聲的預期升溫、中美經貿釋放積極信號、中國消費復甦強勁以及全球避險資金湧入人民幣資產。

美國總統川普對 Fed 主席鮑爾的公開施壓持續成為市場焦點。川普上周五接受《NBC》專訪時雖未直接要求鮑爾降息，但明確表示不會在 2026 年任期結束前開除鮑爾，被市場解讀為貨幣政策轉向信號。

此外，美國 4 月新增就業數據超過預期，但經濟衰退擔憂未消，美元指數遭遇拋售壓力。

東吳證券指出，自 3 月以來美元指數已出現兩輪與實質利率背離的貶值，川普政府的關稅政策加劇了市場對美元信用體系的疑慮，投資者開始重新評估美元資產的避險屬性。

中美關係的微妙變化也為人民幣注入強心針，中國商務部周日 (4 日) 證實美國多次主動釋放談判意願，中方正在評估相關進展。儘管具體細節尚未披露，但市場預期關稅僵局可能出現鬆動。這種預期直接反映在資本市場，五一假期期間，港股恒生指數反彈 1.74%，A50 期指兩日漲幅超 1.5%，離岸人民幣與在岸人民幣匯率價差持續縮小，顯示跨國資本流動趨於平衡。

中國經濟基本面的改善也成為匯率支撐的核心動能。今年五一出行資料刷新歷史紀錄，全國鐵路單日發送旅客突破 2300 萬人次，旅遊收入年增 25%，緩解市場對經濟復甦力道的擔憂。

建銀國際首席港股策略師趙文利指出，中央政治局會議釋放的穩健成長訊號，尤其是 6 月底前可能實施的增量政策工具，增強外資對中國資產的配置信心。

數據顯示，4 月 1 日至 18 日外資淨買超人民幣債券規模達 332 億美元，創 2020 年疫情初期以來的單月新高。

全球金融市場的不確定性也讓資金加速轉移到人民幣資產。根據上海清算所數據顯示，人民幣債券正重現 2020 年的「避風港」效應，其低波動、高確定性特徵吸引避險基金調整持股。

面對匯率波動，中國央行也展現出「雙向波動 + 底線管理」的調控思路。華金證券提醒，儘管短期升值壓力猶存，但中美關稅談判的不確定性、Fed 政策反覆等因素恐加劇匯率震盪。