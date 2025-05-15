【Joe’s華爾街脈動】輝達、晶片股引領科技股反彈，那斯達克指數連六漲；關稅消息紛擾
Joe Lu 2025-05-15 07:54
AI 樂觀情緒與出口規定鬆綁提振科技股；關稅不確定性持續，整體市場漲跌互見
Joe Lu, CFA 2025 年 5 月 14 日 美東時間
市場概況
美國股市週三呈現漲跌互見的局面，科技類股，特別是半導體股，推動那斯達克綜合指數連續第六個交易日上漲，而整體市場的標普 500 指數漲幅較為溫和，道瓊工業平均指數則微幅收低。市場主導題材仍是圍繞 AI 領域的樂觀情緒和特定公司消息，與持續存在且影響深遠的貿易關稅及其最終經濟衝擊的不確定性之間的相互作用。儘管本週稍早美中關稅暫緩帶來了顯著的寬慰，但市場目前正努力應對許多仍在進行中的貿易談判，以及關稅格局具體細節仍不確定的現實。
標普 500 指數微升 + 0.13%，而道瓊工業平均指數則下跌 - 0.23%。以科技股為主的 那斯達克綜合指數表現明顯突出，上漲 + 0.60%。代表小型股的 羅素 2000 指數下跌 - 0.89%。此種分歧突顯出市場日益依賴少數領漲股，主要集中在科技和 AI 領域。
輝達 (NVIDIA)(+4.16%) 再次成為正面情緒的關鍵推手，延續近期的飆升態勢，並正式抹去 2025 年以來的所有跌幅。此波漲勢受惠於其近期與沙烏地阿拉伯達成的 AI 晶片協議所帶來的持續熱情，並進一步得到美國商務部已啟動撤銷拜登時代「人工智慧擴散規則 (AI Diffusion Rule)」的消息支撐，這可能放寬部分晶片出口的限制。超微 (AMD) 等同業晶片股亦反彈。然而，關稅的更廣泛影響持續蒙上陰影。蘋果主要合作夥伴暨輝達伺服器製造商－鴻海，儘管受 AI 需求推動季度利潤飆升，卻因關稅不確定性而下調了全年展望。同樣地，索尼 (Sony) 發布了令人失望的財測，預計美國關稅將帶來 7 億美元的負面影響。美國鷹 (American Eagle) 等零售商也因「總體經濟不確定性」而撤回財測，突顯了企業在當前貿易政策環境下，進行規劃時所面臨的挑戰。這些全球性企業的謹慎態度，與特定科技股的樂觀情緒形成重要的對比。
重點摘要
美股週三收盤漲跌互見；在半導體類股反彈的帶動下，那斯達克綜合指數 (+0.60%) 連續第六個交易日上漲，標普 500 指數 (+0.13%) 微幅收高，道瓊指數 (-0.23%) 則下滑。
- 輝達 (+4.16%) 持續強勁漲勢，抹去今年以來所有跌幅，受惠於與沙烏地阿拉伯達成的重大 AI 晶片協議以及美國可能放寬晶片出口限制的消息。
- 儘管科技股反彈且近期美中關稅暫緩，但整體關稅不確定性依然是顯著的不利因素，鴻海和索尼等公司的保守展望以及零售商撤回財測即為證明。
- 分析顯示投資存續期間仍極為不利，顯示市場深層的謹慎情緒，而消費者信心和通膨指標今日走強，呈現複雜的經濟景象。
- 投資者關注焦點：判斷當前由科技和 AI 驅動的樂觀情緒能否克服持續的關稅不確定性，並轉化為更廣泛、可持續的市場力道，尤其是在「迷因式」投機活動再現之際。
主要市場指數
主要市場指數週三收盤漲跌互見，科技股表現突出。那斯達克綜合指數上漲 + 0.60%，連續第六個交易日上漲。標普 500 指數微幅收高 + 0.13%。相較之下，道瓊工業平均指數下跌 - 0.23%，代表小型股的 羅素 2000 指數則下跌 - 0.89%。此表現突顯當前市場依賴少數科技領漲股，而更對廣泛的領域則信心不足。
費城半導體指數上漲 + 0.33%，相較於其部分大型成分股，漲幅較為溫和，顯示即使在反彈的晶片領域也存在一定的選擇性。儘管近期價格走勢正面，但對該族群的底層分析普遍持續顯示，在較長的時間區間內其狀況仍屬不利。
從分析角度來看，根據我們的指標顯示，今日漲跌互見的表現，使得標普 500 指數和那斯達克綜合指數的近期市場特性仍維持有利，建立在近期的改善基礎之上。然而，道瓊工業平均指數和羅素 2000 指數則雙雙維持中度不利的評估。此種分歧表明，儘管特定領域表現強勢，但整體市場尚未確認潛在狀況的廣泛、可持續的改善。 (全文未完)
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關於《Joe’s 華爾街脈動》
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