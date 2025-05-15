【Joe’s華爾街脈動】輝達、晶片股引領科技股反彈，那斯達克指數連六漲；關稅消息紛擾

Joe Lu 2025-05-15 07:54

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AI 樂觀情緒與出口規定鬆綁提振科技股；關稅不確定性持續，整體市場漲跌互見

Joe Lu, CFA 2025 年 5 月 14 日 美東時間

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市場概況

標普 500 指數微升 + 0.13%，而道瓊工業平均指數則下跌 - 0.23%。以科技股為主的 那斯達克綜合指數表現明顯突出，上漲 + 0.60%。代表小型股的 羅素 2000 指數下跌 - 0.89%。此種分歧突顯出市場日益依賴少數領漲股，主要集中在科技和 AI 領域。

輝達 (NVIDIA)(+4.16%) 再次成為正面情緒的關鍵推手，延續近期的飆升態勢，並正式抹去 2025 年以來的所有跌幅。此波漲勢受惠於其近期與沙烏地阿拉伯達成的 AI 晶片協議所帶來的持續熱情，並進一步得到美國商務部已啟動撤銷拜登時代「人工智慧擴散規則 (AI Diffusion Rule)」的消息支撐，這可能放寬部分晶片出口的限制。超微 (AMD) 等同業晶片股亦反彈。然而，關稅的更廣泛影響持續蒙上陰影。蘋果主要合作夥伴暨輝達伺服器製造商－鴻海，儘管受 AI 需求推動季度利潤飆升，卻因關稅不確定性而下調了全年展望。同樣地，索尼 (Sony) 發布了令人失望的財測，預計美國關稅將帶來 7 億美元的負面影響。美國鷹 (American Eagle) 等零售商也因「總體經濟不確定性」而撤回財測，突顯了企業在當前貿易政策環境下，進行規劃時所面臨的挑戰。這些全球性企業的謹慎態度，與特定科技股的樂觀情緒形成重要的對比。

重點摘要

輝達 (+4.16%) 持續強勁漲勢，抹去今年以來所有跌幅，受惠於與沙烏地阿拉伯達成的重大 AI 晶片協議以及美國可能放寬晶片出口限制的消息。

儘管科技股反彈且近期美中關稅暫緩，但整體關稅不確定性依然是顯著的不利因素，鴻海和索尼等公司的保守展望以及零售商撤回財測即為證明。

分析顯示投資存續期間仍極為不利，顯示市場深層的謹慎情緒，而消費者信心和通膨指標今日走強，呈現複雜的經濟景象。

投資者關注焦點：判斷當前由科技和 AI 驅動的樂觀情緒能否克服持續的關稅不確定性，並轉化為更廣泛、可持續的市場力道，尤其是在「迷因式」投機活動再現之際。

主要市場指數

主要市場指數週三收盤漲跌互見，科技股表現突出。那斯達克綜合指數上漲 + 0.60%，連續第六個交易日上漲。標普 500 指數微幅收高 + 0.13%。相較之下，道瓊工業平均指數下跌 - 0.23%，代表小型股的 羅素 2000 指數則下跌 - 0.89%。此表現突顯當前市場依賴少數科技領漲股，而更對廣泛的領域則信心不足。

費城半導體指數上漲 + 0.33%，相較於其部分大型成分股，漲幅較為溫和，顯示即使在反彈的晶片領域也存在一定的選擇性。儘管近期價格走勢正面，但對該族群的底層分析普遍持續顯示，在較長的時間區間內其狀況仍屬不利。