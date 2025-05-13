【Joe’s華爾街脈動】美中關稅休兵點燃創紀錄漲勢，但警報完全解除了嗎？

Joe Lu 2025-05-13 08:10

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美中緊張降溫，點燃強勁反彈；科技類股強勢回歸

Joe Lu, CFA 2025 年 5 月 12 日 美東時間

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市場概況

美國股市週一經歷了關鍵性的一日行情，主要指數飆升至兩個多月來的最高水平，此前美中宣布大幅（儘管是暫時性地）調降雙邊關稅。這項具里程碑意義的協議為談判代表們確立了一個為期 90 天的窗口，以期達成更全面的貿易協議。在此暫緩期間，美國對多數中國進口商品的關稅將從 145% 大幅削減至 30%，而中國則將對美國商品的關稅從 125% 相應調降至 10% 的基準水平。如此大幅度的緊張降溫出乎市場意料，並為一直以來應對貿易戰陰霾不斷升級的市場帶來了立即且深遠的寬慰。我們預期未來幾週財政部長 Scott Bessent 將與其中國代表進行進一步磋商，這對於形塑長期前景至關重要。

此波反彈在大型科技巨擘股中尤為強勁，這些公司先前不成比例地受到貿易戰憂慮的影響。AI 晶片領導者輝達 (NVIDIA) (+5.44%)、亞馬遜 (Amazon) (+8.07%)、蘋果 (Apple) (+6.18%) 和特斯拉 (Tesla) (+6.75%) 均錄得可觀漲幅。正面情緒亦蔓延至其他對貿易敏感的類股，汽車股在對未來潛在關稅緩解的預期下亦反彈。儘管市場的立即反應對許多人而言是「夢幻情境」，燃起了對成長正常化和衰退風險降低的希望，但仍有必要保持一定程度的策略性謹慎。這只是一次重大降溫，而非最終的和平條約。美國對中國商品保留的 30% 關稅仍然相當可觀，而對其他多數國家商品 10% 的基線關稅在可預見的未來似乎也仍將持續。隨著為期 90 天的暫緩期將於七月初到期，以及其他眾多國際貿易談判仍在進行中，市場再度出現波動的可能性依然存在。儘管如此，此次暫緩為企業提供了調整和規劃的關鍵窗口，這無疑是一個正面的發展。為今日政策局勢再添一層面的是，川普總統亦簽署了一項旨在降低美國藥價的行政命令。

重點摘要

美股週一急劇飆升，因美中達成里程碑式協議，暫時大幅削減雙邊關稅，釋放大量投資者樂觀情緒，預示貿易戰壓力可能顯著減輕：標普 500 指數 (+3.30%)，道瓊工業平均指數 (+2.86%)，那斯達克綜合指數 (+4.07%)。

為期 90 天的關稅暫緩期，將美國對多數中國進口商品的關稅從 145% 降至 30%，中國對美國商品的關稅則從 125% 降至 10% 的基準水平，此舉果斷超出預期，提振了廣泛的市場信心。

此波反彈的廣度與力道，尤其是在科技巨擘股的表現，指向近期市場特性出現急劇且普遍的改善；我們預期此正向轉變的後續走勢將受到密切關注。

儘管此次休兵是極其正面的發展，可能重新設定成長預期，但在七月期限前，未來之路仍需應對剩餘的關稅複雜性及眾多其他國際談判；這是一次緊張降溫，而非最終解決方案。

我們預期即將公布的通膨數據（CPI、PPI）和零售銷售數據，對於判斷此次關稅緩解能否轉化為持續的經濟動能和進一步的市場正向趨勢至關重要。

主要市場指數

從分析角度來看，今日的強勁反彈代表所有主要指數的近期市場特性出現急劇且正向的轉折。我們的分析顯示顯著改善，標普 500、道瓊工業平均指數和那斯達克綜合指數的狀況目前在近期看來均屬有利。羅素 2000 指數的特性已改善至中性。此波普遍性的正向發展值得關注，我們將觀察未來幾個交易日能否出現持續的跟進走勢，以確認先前中期負面評估是否已出現更為持久的逆轉，並有望迎來新的上升趨勢。 (全文未完)