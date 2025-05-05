習近平5/7訪俄羅斯 同普丁就一系列國際、地區重大問題進行戰略溝通

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-05-05 08:30

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中國外交部發言人周日（4 日）宣布，應俄羅斯聯邦總統普丁邀請，國家主席習近平將於 5 月 7 日至 10 日對俄羅斯進行國是訪問，出席在莫斯科舉行的紀念蘇聯偉大衛國戰爭勝利 80 周年慶典。

據《央視》報導，中國外交部發言人周日表示，習近平將同普丁就新形勢下中俄關係發展以及一系列國際和地區重大問題進行戰略溝通，相信兩國元首達成的共識，必進一步深化中俄政治互信，豐富戰略協作內涵，促進各領域務實合作。

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中國外交部發言人說，今年是中國人民抗日戰爭、蘇聯偉大衛國戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利 80 周年。中俄兩國作為二戰亞洲和歐洲兩個主戰場，為贏得世界反法西斯戰爭勝利，挽救各自民族危亡和人類前途命運付出巨大犧牲，作出重大貢獻。