地緣政治影響下 中東資金正逐漸流向亞洲

鉅亨網新聞中心 2025-05-03 20:30

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在全球地緣政治與經濟格局快速轉變下，中東資金正加速轉向亞洲市場，預示著「後石油時代」的到來。根據 FORTUNE《財富》中文網報導，中東主權財富基金已經開始減少對傳統歐美市場的依賴，並積極尋求與亞洲國家建立更緊密的金融與技術合作。

專家指出，中東正尋找能與其主權基金結盟的亞洲企業，尤其聚焦人工智慧（AI）、電動車與電競等新興產業，期望在獲利之餘實現技術轉移與經濟結構升級。

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基於亞洲擁有年輕人口紅利、科技創新能力與快速成長的市場潛力，沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國主權基金都已經將重心轉向亞洲。

此外，隨著英美等國加強審查中東對媒體與戰略資產的收購，如英國阻止阿拉伯聯合大公國收購《每日電訊報》，也使中東資金尋求制度風險較低的亞洲作為替代方案。

數據顯示，2022 至 2024 年，沙烏地阿拉伯公共投資基金對亞洲的投資總額達 66 億美元，為前一時期的兩倍，阿布達比與卡達基金亦呈現類似成長趨勢。

與此同時，亞洲各國也正積極深化與中東的合作。如，新加坡與香港正加碼吸引中東富裕家族資金。新加坡透過稅制優惠與政策支持家族辦公室，而香港則在沙烏地阿拉伯設立辦事處、舉辦多場中東資本論壇，雙方都力圖成為中東資金管理的樞紐。

2024 年 10 月，香港財政司司長陳茂波就曾親赴沙烏地阿拉伯首都利雅得，見證中東最大伊斯蘭教法合規 ETF 啟動，規模達 12 億美元。該基金投資於香港上市企業，突顯香港深化與中東資金連結的戰略意圖。