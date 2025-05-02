彰銀小而美！連4年獲「公司治理評鑑」上市公司前5% 金融保險前4肯定
鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-05-02 20:20
彰化銀行 (2801-TW) 公司治理再次獲得肯定，日前於臺灣證券交易所公布 113 年度第 11 屆公司治理評鑑中名列前 5%，金融保險類前 4 名，表現優異，足見彰銀積極投入公司治理的努力。
臺灣證券交易所「公司治理評鑑」主要依循主管機關公告之「上市櫃公司永續發展行動方案（2023 年）」及「資本市場藍圖」規劃內容，另參考國際重要公司治理及永續發展趨勢、國內新修正之法規、函釋及政策，與各界反饋意見等，制定「維護股東權益及平等對待股東」、「強化董事會結構與運作」、「提升資訊透明度」及「推動永續發展」四大構面，綜合評量企業的公司治理運作情形。
彰化銀行連續 4 年獲列公司治理評鑑前 5％，主要係持續推動各項強化公司治理措施深受肯定，尤其在主管機關推動的新指標方面，彰銀均予重視、加強落實，包括：(1) 落實高階薪酬與 ESG 績效之連結，揭露高階經理人薪資報酬與 ESG 相關績效評估連結之政策；(2) 確保董事會履行其審查、監督和指導永續治理之責任，永續報告書之編製皆提報董事會審議通過；(3) 主動積極關切氣候變遷議題，制定溫室氣體減量管理政策，包含減量目標、推動措施及達成情形等；(4) 重視環境議題並揭露相關數據以逐步達成減緩全球暖化之目標，揭露過去兩年溫室氣體年排放量，並經英國標準協會 (BSI) 外部驗證通過；(5) 主動參加社團法人中華公司治理協會「CG6014(2023) 公司治理制度評量」，獲得「特優」認證。顯示彰銀具體實踐公司治理之努力，以及追求永續發展之決心。
彰銀長期致力精進公司治理，落實良好的風險控管及務實穩健的業務發展，持續提升資產品質；同時強調永續治理，連續兩年獲列金管會主辦之永續金融評鑑銀行業前段班績優名單、連續兩年入選道瓊永續指數世界指數成分股，於最新年度新增入選道瓊永續指數新興市場指數成分股，及連續 2 年獲列 S&P 永續年鑑前 10% 會員，另 2024 年 CDP 氣候變遷問卷評比獲升領導等級 (A)、獲國家企業環保獎銀級、商業周刊 2024 年碳競爭力 100 強等多項殊榮。
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