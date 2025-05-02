彰銀小而美！連4年獲「公司治理評鑑」上市公司前5% 金融保險前4肯定

臺灣證券交易所「公司治理評鑑」主要依循主管機關公告之「上市櫃公司永續發展行動方案（2023 年）」及「資本市場藍圖」規劃內容，另參考國際重要公司治理及永續發展趨勢、國內新修正之法規、函釋及政策，與各界反饋意見等，制定「維護股東權益及平等對待股東」、「強化董事會結構與運作」、「提升資訊透明度」及「推動永續發展」四大構面，綜合評量企業的公司治理運作情形。

‌



彰化銀行連續 4 年獲列公司治理評鑑前 5％，主要係持續推動各項強化公司治理措施深受肯定，尤其在主管機關推動的新指標方面，彰銀均予重視、加強落實，包括：(1) 落實高階薪酬與 ESG 績效之連結，揭露高階經理人薪資報酬與 ESG 相關績效評估連結之政策；(2) 確保董事會履行其審查、監督和指導永續治理之責任，永續報告書之編製皆提報董事會審議通過；(3) 主動積極關切氣候變遷議題，制定溫室氣體減量管理政策，包含減量目標、推動措施及達成情形等；(4) 重視環境議題並揭露相關數據以逐步達成減緩全球暖化之目標，揭露過去兩年溫室氣體年排放量，並經英國標準協會 (BSI) 外部驗證通過；(5) 主動參加社團法人中華公司治理協會「CG6014(2023) 公司治理制度評量」，獲得「特優」認證。顯示彰銀具體實踐公司治理之努力，以及追求永續發展之決心。