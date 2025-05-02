〈立積法說〉關稅未影響訂單 催生陸系客戶新需求

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-05-02 17:44

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射頻 IC 設計業者立積 (4968-TW) 今 (2) 日召開法說會，針對近期美中貿易局勢及對等關稅議題，業務行銷處副總黃智杰表示，目前全球客戶下單狀況並未有顯著改變，且隨著關稅不確定性增高，已有過去較難切入的客戶展現合作意願，也被公司視為是潛在新機會。

黃智杰指出，從客戶面來看，無論是美國、歐洲、台灣或中國地區的客戶，現階段對關稅尚未有明顯反應。不過，他坦言，隨著對等關稅議題升溫，立積觀察到原本部分採用美系高規格零組件的客戶，開始對公司展現合作意願，過往難以切入的市場如今出現機會。

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黃智杰分析，過去近十年，美國持續降低對非美系通訊零組件的依賴，中國方面雖早有動作，但較不積極。然而近期情勢變化促使陸系客戶更加強調「可用、可控」，使得美系廠商在中國市場面臨壓力，同時也為立積帶來新商機。

為因應市場變化，立積已備妥雙供應鏈策略，一條為台系、一條為陸系，兩者均有完整對應方案，確保可滿足不同市場的客戶需求。