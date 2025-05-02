電腦公會彭双浪：發展AI需有充足電力 支持確保電力系統韌性的政策

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-05-02 13:41

‌



台北市電腦公會理事長彭双浪呼籲，近年 AI 己成全球局勢發展、產業營運興衰的焦點，為確保我國發展 AI 有充足電力支撐算力，對於包括撥補台電 1000 億元在內的政策，只要能確保電力系統韌性和穩定度，都應支持。

彭双浪也指出，減碳是國際趨勢，在積極確保電力系統韌性和穩定度的同時，應借助這次機會，喚起全民節能意識，重新檢視能源配比、加速電力排碳系數下降，趕上全球腳步，更可透過公私協力，擴大對淨零創新的投入規模，以掌握備受重視的未來成長動能。

‌



針對即將在 5 月底開展的 COMPUTEX，彭双浪表示，今年將有來自全球超過 160 個國家地區的產業領袖、從業專家，及大批買主，不僅國際論壇聚焦 AI 未來發展，AI 應用相關展位更超過六成，顯示我國 AI 產業心中的重要地位。

彭双浪表示，電力驅動了工業時代，同樣的，算力驅動了資訊時代，沒有算力一切成空，但算力的背後，同樣需要穩定的電力支撐，台灣經過四十年的累積，從 PC、主機板、筆電、手機、伺服器，在計算系統累積了無以倫比的研發與製造能量，在算力為王的時代，自然會脫穎而出。