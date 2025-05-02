「稅」月靜好! 合庫繳房屋稅3重送 台灣Pay單筆送50最高送200+分期0利率+免手續費

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-05-02 11:41

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合作金庫銀行幫你「稅」月靜好！特推出房屋稅繳納限時優惠，自房屋稅開徵期間 114 年 5 月 1 日起至 114 年 5 月 31 日止，凡合作金庫銀行「合庫 E Pay 」帳戶或「台灣 Pay(合庫金融卡)」的用戶，刷一筆享 500 點 (現金 50 元) 台灣 Pay 紅利點數的回饋，或 50 元統一超商電子現金抵用券，每人最高 200 元回饋，此外登錄 App 享有 3 期 0 利率、及每筆享免收手續費優惠。

本次活動回饋豐厚，每位用戶最高可享有 4 筆台灣 Pay 紅利點數回饋，即最高可獲得 2,000 點台灣 Pay 紅利點數相當於 200 元優惠，在輕鬆完成繳稅的同時，也能享有實質的回饋，合庫銀提醒，本次優惠活動設有筆數上限，僅限前 10,000 筆成功掃碼繳納的交易。

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特別加碼推出合庫「台灣 Pay（合庫信用卡）掃碼繳房屋稅三重送」活動，第一重優惠：自 114 年 5 月 1 日起至 114 年 5 月 31 日止，不限金額每掃碼一筆稅款，送 50 元統一超商電子現金抵用券，每人最多可享 4 筆回饋（最高 200 元，限量前 10,000 筆）；第二重優惠：透過合庫 APP 完成登錄，即可享有 3 期 0 利率分期付款；第三重優惠：不限金額、一次性付款或分期付款皆享免收手續費優惠。讓繳稅變得輕鬆又划算，回饋拿好拿滿。