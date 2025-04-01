營收飆305%！獲華為加持的賽力斯去年首次轉虧為盈 擬發行H股股票並在港上市

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-04-01 10:40

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緊抱著華為大腿的賽力斯 (601127-CN) 周一 (3 月 31 日) 公布 2024 年財報，營收年增 305.04% 至人民幣 1451.76 億元，創歷史新高，歸屬於上市公司股東的凈利達 59.46 億元，首次實現年度轉虧為盈，新能源汽車毛利率提升至 26.21%。

財報顯示，賽力斯持續提升研發投入，去年投入達人民幣 70.53 億元，年增率 58.9%。截至去年底，該公司研發人員達 6201 人，年增率 25.15%，為技術創新提供堅實的人才保障。

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伴隨持續的研發投入，賽力斯在技術領域取得新進展。去年 4 月推出的賽力斯魔方技術平台，率先實現超增、純電、超混三種新能源動力形式的相容，是全球首個全棧式多動力相容平台。

去年 11 月，賽力斯又推出全新一代賽力斯超級增程系統，熱效率達 44.8%，處於產業量產增程器的領先水準。數據顯示，2024 年增程器銷量超 47 萬台，已與 12 家行業夥伴達成合作，持續賦能行業發展。

自從與華為聯手打造問界系列產品問界 M9、M7、M5 後，賽力斯的日子就一天天好過起來。數據顯示，賽力斯去年新能源汽車銷量 42 萬 6885 輛，年增 182.84%，實現銷量倍增的目標，其中賽力斯和華為合作的問界系列產品持續熱銷。

去年問界 M9 累計交付超過 15 萬輛，目前已連續 11 個月蟬聯人民幣 50 萬價位以上豪車月度銷售冠軍，刷新中國豪車市場銷量紀錄。問界新 M7 系列車款去年也交付近 20 萬輛，獲得 2024 年新勢力車款年度銷冠。

同日，賽力斯也宣布董事會和監事會周日已審議通過發行 H 股股票，並在香港聯合交易所有限公司上市的議案。賽力斯擬通過發行境外上市外資股股票，在香港主板掛牌上市。

賽力斯表示，赴港上市是為了深入推進全球化戰略佈局，打造國際化資本運作平台，提高綜合競爭力。該公司將充分考慮現有股東利益和境內外資本市場情況，在股東大會決議有效期間內選擇適當的時機及發行視窗，完成本次發行並上市。

此外，賽力斯子公司也啟動增資擴股引戰投。根據公告，賽力斯子公司賽力斯汽車有限公司擬引入工銀金融資產投資有限公司、交銀金融資產投資有限公司、農銀金融資產投資有限公司等戰略投資者，共同對賽力斯汽車以貨幣方式進行增資，增資金額合計不超過 50 億元。

賽力斯表示，已與部分投資者完成相關協議簽署，其他投資人尚在履行內部審批決策流程。本次交易無需提交公司股東大會審議。增資完成後，賽力斯汽車仍是公司的控股子公司，不會導致公司合併報表範圍發生變更。

賽力斯汽車成立於 2012 年 9 月，法定代表人為岑遠川，經營範圍為研發、生產、銷售新能源汽車及其零組件，汽車研發及相關技術的技術諮詢、技術服務、技術成果轉讓，貨物及技術進出口。