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鉅亨速報 - Factset 最新調查：DT Midstream Inc(DTM-US)EPS預估下修至4.34元，預估目標價為108.00元

鉅亨網新聞中心 2025-05-01 06:15


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對DT Midstream Inc(DTM-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.5元下修至4.34元，其中最高估值4.87元，最低估值4.1元，預估目標價為108.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值4.87(4.87)5.515.69
最低值4.1(4.17)4.534.9
平均值4.44(4.49)4.895.33
中位數4.34(4.5)4.85.38

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值12.64億13.63億14.78億
最低值10.80億11.58億12.26億
平均值11.75億12.67億13.66億
中位數11.74億12.62億13.87億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS3.233.163.813.943.60
營業收入7.54億8.40億9.20億9.22億9.81億

詳細資訊請看美股內頁：
DT Midstream Inc(DTM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSDTM

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