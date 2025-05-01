鉅亨速報 - Factset 最新調查：DT Midstream Inc(DTM-US)EPS預估下修至4.34元，預估目標價為108.00元
鉅亨網新聞中心 2025-05-01 06:15
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對DT Midstream Inc(DTM-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.5元下修至4.34元，其中最高估值4.87元，最低估值4.1元，預估目標價為108.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|4.87(4.87)
|5.51
|5.69
|最低值
|4.1(4.17)
|4.53
|4.9
|平均值
|4.44(4.49)
|4.89
|5.33
|中位數
|4.34(4.5)
|4.8
|5.38
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|12.64億
|13.63億
|14.78億
|最低值
|10.80億
|11.58億
|12.26億
|平均值
|11.75億
|12.67億
|13.66億
|中位數
|11.74億
|12.62億
|13.87億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|3.23
|3.16
|3.81
|3.94
|3.60
|營業收入
|7.54億
|8.40億
|9.20億
|9.22億
|9.81億
詳細資訊請看美股內頁：
DT Midstream Inc(DTM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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