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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Parsons Corp(PSN-US)EPS預估下修至3.69元，預估目標價為85.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-21 06:15


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Parsons Corp(PSN-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.89元下修至3.69元，其中最高估值4.35元，最低估值3.27元，預估目標價為85.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值4.35(4.32)4.914.3
最低值3.27(3.65)3.614.3
平均值3.82(3.93)4.114.3
中位數3.69(3.89)3.914.3

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值75.96億82.60億81.72億
最低值70.01億73.19億78.50億
平均值72.52億77.10億80.11億
中位數72.06億76.70億80.11億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS0.970.590.871.42
營業收入39.19億36.61億41.95億54.43億

詳細資訊請看美股內頁：
Parsons Corp(PSN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPSN

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