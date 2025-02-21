鉅亨速報 - Factset 最新調查：Parsons Corp(PSN-US)EPS預估下修至3.69元，預估目標價為85.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-21 06:15
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Parsons Corp(PSN-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.89元下修至3.69元，其中最高估值4.35元，最低估值3.27元，預估目標價為85.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|4.35(4.32)
|4.91
|4.3
|最低值
|3.27(3.65)
|3.61
|4.3
|平均值
|3.82(3.93)
|4.11
|4.3
|中位數
|3.69(3.89)
|3.91
|4.3
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|75.96億
|82.60億
|81.72億
|最低值
|70.01億
|73.19億
|78.50億
|平均值
|72.52億
|77.10億
|80.11億
|中位數
|72.06億
|76.70億
|80.11億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.97
|0.59
|0.87
|1.42
|營業收入
|39.19億
|36.61億
|41.95億
|54.43億
詳細資訊請看美股內頁：
Parsons Corp(PSN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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